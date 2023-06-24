Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi! Entübe edilen Özkan Uğur'un ailesi açıkladı "29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda"
30 yıldan fazla süredir müzik piyasasında var olan MFÖ Grubu'ndan kötü bir haber geldi önceki gün. Mahzar Alanson, Fuat Güner ile üyesi olduğu MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıkmıştı... Özkan Uğur'un son sağlık durumu hakkında bir son dakika açıklaması geldi. İşte o açıklama...
24.06.2023 15:42 - Son Güncelleme: 24.06.2023 15:53
MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu.
Özkan Uğur, geçen sene hastalığının 3. kez nüksettiğini yaptığı paylaşım ile duyurmuştu. Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, şu ifadeleri kullanmıştı: "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle"