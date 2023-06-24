Aşk-ı Memnu'nun Bihter Ziyagil'i 13. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı! Behlül aşkı sonu olmuştu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...
Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu üzerinden yıllar geçse de hala hafızalarda... Her yaz tekrarları yayınlanan dizis, bunca yıla rağmen hala izleniyor. Dizinin ana karakterleri Bihter Ziyagil, ölümünün 13. yıl dönümünde unutulmadı. Beren Saat'in hayat verdiği Bihter Ziyagil, Nihal ve büyük aşkı Behlül'ün düğünün olduğu gün, Adnan ile Behlül'ün gözleri önünde intihar etmişti. Bihter'in ölümü sosyal medyada çok konuşuldu. İşte detaylar...
24.06.2023 15:01 - Son Güncelleme: 24.06.2023 15:01
Aşk-ı Memnu'nun Bihter Ziyagil'i 13. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı! Behlül aşkı sonu olmuştu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...
Bugün ise sosyal medyada binlerce kullanıcı Bihter Ziyagil hakkında paylaşımlar yapmaya başladılar. O tweetlerden bazıları şöyle;
Çaresizce kabullenişin ne demek olduğunu bir peki'ye sığdıralı 13 sene oldu… rahat uyu Bihter Ziyagil dünyanın en korkak adamını sadece sen sevmedin #BihterZiyagil
Seni asla unutmayacağız #BihterZiyagil
Bütün acıları 'Peki' kelimesine sığdıralı 13 yıl olmuş.
Mezarı başında bile 'Seni seviyorum' diyemeyen Behlül için kendisini feda eden Bihter Ziyagil. Ölümünün 13. yılı..