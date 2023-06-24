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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun Bihter Ziyagil'i 13. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı! Behlül aşkı sonu olmuştu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...

Aşk-ı Memnu'nun Bihter Ziyagil'i 13. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı! Behlül aşkı sonu olmuştu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu üzerinden yıllar geçse de hala hafızalarda... Her yaz tekrarları yayınlanan dizis, bunca yıla rağmen hala izleniyor. Dizinin ana karakterleri Bihter Ziyagil, ölümünün 13. yıl dönümünde unutulmadı. Beren Saat'in hayat verdiği Bihter Ziyagil, Nihal ve büyük aşkı Behlül'ün düğünün olduğu gün, Adnan ile Behlül'ün gözleri önünde intihar etmişti. Bihter'in ölümü sosyal medyada çok konuşuldu. İşte detaylar...

24.06.2023 15:01 - Son Güncelleme: 24.06.2023 15:01
Aşk-ı Memnu’nun Bihter Ziyagil’i 13. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı! Behlül aşkı sonu olmuştu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...

Aşk-ı Memnu'nun Bihter Ziyagil'i 13. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı! Behlül aşkı sonu olmuştu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...

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Aşk-ı Memnu’nun Bihter Ziyagil’i 13. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı! Behlül aşkı sonu olmuştu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...

Selçuk Yöntem, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren dizi, 79. bölümde final verdi. Yasak aşkı anlatan dizinin finalinde ise Beren Saat'in hayat verdiği Bihter karakteri intihar etti.

Aşk-ı Memnu’nun Bihter Ziyagil’i 13. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı! Behlül aşkı sonu olmuştu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...

Tam 13 yıl önce bugün, Behlül ve Nihal'in düğününden önce artık hiçbir şeye dayanamayan Bihter, 'Saçmalama, kendime bir şey yapacak değilim. Hem de Behlül için' dedikten kısa bir süre sonra aynada kalbinin yerini arayıp tek kurşunla aramızdan ayrıldı.

Aşk-ı Memnu’nun Bihter Ziyagil’i 13. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı! Behlül aşkı sonu olmuştu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...

Aşk-ı Memnu, 24 Haziran 2010'da hafızalara kazınan bir final ile ekranlara veda etti.

Aşk-ı Memnu’nun Bihter Ziyagil’i 13. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı! Behlül aşkı sonu olmuştu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...

Bugün ise sosyal medyada binlerce kullanıcı Bihter Ziyagil hakkında paylaşımlar yapmaya başladılar. O tweetlerden bazıları şöyle;

Çaresizce kabullenişin ne demek olduğunu bir peki'ye sığdıralı 13 sene oldu… rahat uyu Bihter Ziyagil dünyanın en korkak adamını sadece sen sevmedin #BihterZiyagil

Seni asla unutmayacağız #BihterZiyagil

Bütün acıları 'Peki' kelimesine sığdıralı 13 yıl olmuş.

Mezarı başında bile 'Seni seviyorum' diyemeyen Behlül için kendisini feda eden Bihter Ziyagil. Ölümünün 13. yılı..

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