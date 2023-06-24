Aşk-ı Memnu’nun Bihter Ziyagil’i 13. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı! Behlül aşkı sonu olmuştu! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...

Bugün ise sosyal medyada binlerce kullanıcı Bihter Ziyagil hakkında paylaşımlar yapmaya başladılar. O tweetlerden bazıları şöyle;

Çaresizce kabullenişin ne demek olduğunu bir peki'ye sığdıralı 13 sene oldu… rahat uyu Bihter Ziyagil dünyanın en korkak adamını sadece sen sevmedin #BihterZiyagil

Seni asla unutmayacağız #BihterZiyagil

Bütün acıları 'Peki' kelimesine sığdıralı 13 yıl olmuş.

Mezarı başında bile 'Seni seviyorum' diyemeyen Behlül için kendisini feda eden Bihter Ziyagil. Ölümünün 13. yılı..