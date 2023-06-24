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Haberler Magazin Bensu Soral'ın bikinili paylaşımına sulu şaka "Beklenmedik..." O paylaşım olay oldu "Haberim olmadan yanaşırsın..."

Bensu Soral'ın bikinili paylaşımına sulu şaka "Beklenmedik..." O paylaşım olay oldu "Haberim olmadan yanaşırsın..."

Şu sıralar tatilide olan oyuncu Bensu Soral'a sulu şaka... Dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan 32 yaşındaki Bensu Soral, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Tatilin tadını çıkaran Bensu Soral bu kez pembe bikinisiyle paylaşım yaptı. Düzgün fiziğiyle hayran bırakan Soral asıl sürprizi sona sakladı. İşte Bensu Soral'ın o paylaşımları...

24.06.2023 16:49 - Son Güncelleme: 24.06.2023 17:01
Bensu Soral’ın bikinili paylaşımına sulu şaka Beklenmedik... O paylaşım olay oldu Haberim olmadan yanaşırsın...

Şu sıralar tatil olan Bensu Soral'a sulu şaka.

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Bensu Soral’ın bikinili paylaşımına sulu şaka Beklenmedik... O paylaşım olay oldu Haberim olmadan yanaşırsın...

Ünlü oyuncu Bensu Soral, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Soral'ın son paylaşımları çok konuşuldu.

Bensu Soral’ın bikinili paylaşımına sulu şaka Beklenmedik... O paylaşım olay oldu Haberim olmadan yanaşırsın...

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Bensu Soral’ın bikinili paylaşımına sulu şaka Beklenmedik... O paylaşım olay oldu Haberim olmadan yanaşırsın...

Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Bensu Soral'a yorum ve beğeni yağdı.

Bensu Soral’ın bikinili paylaşımına sulu şaka Beklenmedik... O paylaşım olay oldu Haberim olmadan yanaşırsın...

Soral, düzgün fiziğiyle dikkat çekti ancak sürprizi sona sakladı.

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