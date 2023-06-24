Bensu Soral'ın bikinili paylaşımına sulu şaka "Beklenmedik..." O paylaşım olay oldu "Haberim olmadan yanaşırsın..."
Şu sıralar tatilide olan oyuncu Bensu Soral'a sulu şaka... Dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan 32 yaşındaki Bensu Soral, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Tatilin tadını çıkaran Bensu Soral bu kez pembe bikinisiyle paylaşım yaptı. Düzgün fiziğiyle hayran bırakan Soral asıl sürprizi sona sakladı. İşte Bensu Soral'ın o paylaşımları...
24.06.2023 16:49 - Son Güncelleme: 24.06.2023 17:01
Ünlü oyuncu Bensu Soral, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Soral'ın son paylaşımları çok konuşuldu.