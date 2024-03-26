Özkan Uğur’suz MFÖ konserine eş Aysun Aslan'dan ilk cevap! Mahzar ve Fuat'a: "Büyük cesaret, biraz durun..."

Daha önce 3 defa yendiği lenf kanserine yeniden yakalanan ve 8 Temmuz'da hayata gözlerini yuman MFÖ grubu solisti Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur açıklamalarıyla gündeme oturdu. Ünlü müzik grubu MFÖ, geçtiğimiz yıl 8 Temmuz'da hayatını kaybeden grup üyesi Özkan Uğur olmadan Bostancı'da ilk kez sahne aldı. Duygusal anların yaşandığı gecede ekranda sık sık Uğur'un fotoğraflarına yer verildi, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, arkadaşlarını gözyaşları içinde andı. MFÖ grubunun ilk kez Özkan Uğur olmadan ve 'MF' ismi ile sahneye çıkması hakkında eş Aysun Aslan ilk defa konuştu. İşte detaylar...
Mazhar, Fuat ve Özkan'ın baş harflerinden oluşan MFÖ grubunun üyelerinden olan Özkan Uğur, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti.
Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetmişti.
Ünlü müzik grubu MFÖ, geçtiğimiz yıl 8 Temmuz'da hayatını kaybeden grup üyesi Özkan Uğur olmadan Bostancı'da ilk kez sahne aldı. Duygusal anların yaşandığı gecede ekranda sık sık Uğur'un fotoğraflarına yer verildi, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, arkadaşlarını gözyaşları içinde andı.