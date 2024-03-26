Okan Buruk'un 42 numarası Abdülkerim Bardakcı'nın Afrikalı eşine bakın! 1 senelik evliymiş! Kız çocuğu babası Abdülkerim'in...

Bu sezon başta Kerem Demirbay, Dries Mertens, Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz olmak üzere tecrübeli teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Galatasaray şampiyonluğa koşuyor. Yakın zamanda 42 numarayı terleten Abdülkerim Bardakcı'nın A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini açıklanmıştı. Bunun ardından 42 numaralı Bardakcı'nın özel hayatı da araştırılmaya başlandı. Meğer Abdülkerim Bardakcı 2023 yılında Afrikalı eşiyle sessiz sedasız nikah masasına oturmuş...