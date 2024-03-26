Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Gören bir daha baktı! “Yıllar ona nazik davranmış”

Yaban filmiyle oyunculuğa başlayan ve hem güzelliği hem de yeteneğiyle Yeşilçam'a damga vuran Gülşen Bubikoğlu, yıllar önce setlere veda etti. Ancak ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanarak sevenleriyle etkileşim halinde kalmayı ihmal etmedi. Bubikoğlu son olarak çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımını görenler ise bir kez daha hayran kalarak "Hala çok güzel", "Yıllar ona nazik davranmış" yorumlarında bulundu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ve ardından sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, Yaban filmiyle 'merhaba' dediği Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı.
Özellikle Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Bubikoğlu, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.