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Haberler Magazin Özgür Ozan babasını bir hafta önce hayatını kaybetmişti... "İnsan babası ölünce büyürmüş" dedi ilk yorum Alişan'ın eşi Buse Varol'dan...

Özgür Ozan babasını bir hafta önce hayatını kaybetmişti... "İnsan babası ölünce büyürmüş" dedi ilk yorum Alişan'ın eşi Buse Varol'dan...

Arka Sokaklar'ın Komiser Hüsnü Çoban'ı olarak hafızalara kazınan Özgür Ozan'ın babası bir hafta önce hayatını kaybetmişti... Kahreden bir paylaşımda bulunan Özgür Ozan babasının fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti. Özgür Ozan'ın Instagram paylaşımının altına çok sayıda yorum gelirken Alişan'ın eşi Buse Varol da, "Başınız sağ olsun Özgür abiciğim" notuyla dikkat çekti.

14.08.2022 15:02 - Son Güncelleme: 14.08.2022 15:02
Özgür Ozan babasını bir hafta önce hayatını kaybetmişti... İnsan babası ölünce büyürmüş dedi ilk yorum Alişan’ın eşi Buse Varol’dan...

Özgür Ozan babasını bir hafta önce hayatını kaybetmişti... "İnsan babası ölünce büyürmüş" dedi ilk yorum Alişan'ın eşi Buse Varol'dan geldi.

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Özgür Ozan babasını bir hafta önce hayatını kaybetmişti... İnsan babası ölünce büyürmüş dedi ilk yorum Alişan’ın eşi Buse Varol’dan...

Ünlü oyuncu Özgür Ozan, baba acısıyla sarsıldı. 56 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta babasını kaybettiğini duyurdu.

Özgür Ozan babasını bir hafta önce hayatını kaybetmişti... İnsan babası ölünce büyürmüş dedi ilk yorum Alişan’ın eşi Buse Varol’dan...

Derin Deniz ve Ali Demir adında iki evladı olan Özgür Ozan babasının fotoğrafını paylaşarak altına bir de not düştü.

Özgür Ozan babasını bir hafta önce hayatını kaybetmişti... İnsan babası ölünce büyürmüş dedi ilk yorum Alişan’ın eşi Buse Varol’dan...

"BUGÜN BİR HAFTA..."

Duygularını "İnsan, babası ölünce büyürmüş! Bugün bir hafta..."sözleriyle ifade etti başarılı oyuncu.

Özgür Ozan babasını bir hafta önce hayatını kaybetmişti... İnsan babası ölünce büyürmüş dedi ilk yorum Alişan’ın eşi Buse Varol’dan...

Acı haber sonrası Ozan'ın takipçileri, ünlü oyuncuya başsağlığı mesajlarında bulundu.

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