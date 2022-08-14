Özgür Ozan babasını bir hafta önce hayatını kaybetmişti... "İnsan babası ölünce büyürmüş" dedi ilk yorum Alişan'ın eşi Buse Varol'dan...
Arka Sokaklar'ın Komiser Hüsnü Çoban'ı olarak hafızalara kazınan Özgür Ozan'ın babası bir hafta önce hayatını kaybetmişti... Kahreden bir paylaşımda bulunan Özgür Ozan babasının fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti. Özgür Ozan'ın Instagram paylaşımının altına çok sayıda yorum gelirken Alişan'ın eşi Buse Varol da, "Başınız sağ olsun Özgür abiciğim" notuyla dikkat çekti.
14.08.2022 15:02 - Son Güncelleme: 14.08.2022 15:02
Özgür Ozan babasını bir hafta önce hayatını kaybetmişti... "İnsan babası ölünce büyürmüş" dedi ilk yorum Alişan'ın eşi Buse Varol'dan geldi.
Ünlü oyuncu Özgür Ozan, baba acısıyla sarsıldı. 56 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta babasını kaybettiğini duyurdu.
Derin Deniz ve Ali Demir adında iki evladı olan Özgür Ozan babasının fotoğrafını paylaşarak altına bir de not düştü.