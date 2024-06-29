Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşıyordu! İlayda Alişan'ı terleten evlilik sorusu! "Daha çok küçüğüm..."

Ateş Kuşları dizisinde yer alan İlayda Alişan, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini adeta salladı. Oğulcan Engin'le aşkları dolu dizgin devam eden İlayda Alişan, önceki akşam bir davette görüntülendi. İlayda Alişan muhabirlerin "Evlilik planlarınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi...