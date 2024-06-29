Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşıyordu! İlayda Alişan'ı terleten evlilik sorusu! "Daha çok küçüğüm..."

Ateş Kuşları dizisinde yer alan İlayda Alişan, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini adeta salladı. Oğulcan Engin'le aşkları dolu dizgin devam eden İlayda Alişan, önceki akşam bir davette görüntülendi. İlayda Alişan muhabirlerin "Evlilik planlarınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın aşkı tam gaz devam ediyor.
İlayda Alişan, önceki akşam Galataport'ta yapılan bir davete katıldı.
Gazetecilerle sohbet eden Alişan "Çeşme tatilim çok güzeldi çok keyifliydi ara ara kaçacağım" dedi.