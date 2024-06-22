Özgü Namal, Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit, Sinem Kobal bakın hangi ayda doğmuş! Ünlülerin burcu ne? Koç, Başak, Yay, Terazi...

Burçlar, her birimizin kişilik özelliklerini şekillendirmede önemli bir faktör olarak kabul edilir ve ünlülerin karakteristik özelliklerinde de belirgin bir etkiye sahiptir. Rihanna'nın ateşli tutkusu veya Cristiano Ronaldo'nun gözü kara hırsı gibi, ünlü isimlerin dikkat çeken karakter özellikleri burçlarının bir yansımasıdır. İşte favori ünlülerinizin burçları ve bu burçların onların kişiliklerine kattığı belirgin özellikler...
Kararlı, istikrarlı, romantik, duygusal... Astrologlara göre insanların merak edilen özellikleri burçlarında saklı. Burçlar, kişilik özelliklerini belirlemede önemli bir rol oynarken, ünlülerin de karakterlerinde etkilerini görmek mümkün. İşte Rihanna'dan Ronaldo'ya, Serenay Sarıkaya'dan Özgü Namal'a kadar ünlülerin burçları ve onlara kattığı farklı özellikler...
KENAN DOĞULU
İkizler: Akıllı, 31 Mayıs 1974
HAZAR ERGÜÇLÜ
Oğlak: İstikrarlı, 1 Ocak 1992