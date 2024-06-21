MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı bakın kim çıktı! O da kendi gibi fenomen! Babasını kendi programında ağırlamıştı...

Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef programıyla tanınan Mehmet Yalçınkaya, kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şef, şimdi ise kızıyla gündeme geldi. Yalçınkaya'nın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kalırken baba-kızın benzerliği dikkat çekti. Öte yandan ünlü şefin geçen ay kızının programına konuk olduğu ve yemek yaptığı ortaya çıktı. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın gözünden sakındığı kızı...
Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile MasterChef Türkiye yarışmasının jüri görevini üstlenen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonla birlikte sık sık adından söz ettirmeye başladı.
Yalçınkaya'nın kendisi gibi fenomen kızı Sude Yalçınkaya da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar kısa sürede gündem olurken Sude'yi ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.