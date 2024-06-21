10 yıl önce evlenmişti! Öldür Beni Sevgilim’in Demet’i Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer 2 kızının babası...

Başrolünü Murat Boz ile paylaştığı Öldür Beni Sevgilim'in televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Seda Bakan'ın hayatı merak konusu oldu. 2 çocuk annesi Bakan'ın özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Seda Bakan kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun eşi müzisyen çıktı. Bakın Seda Bakan kiminle evliymiş...