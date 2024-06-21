10 yıl önce evlenmişti! Öldür Beni Sevgilim’in Demet’i Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı! Meğer 2 kızının babası...

Başrolünü Murat Boz ile paylaştığı Öldür Beni Sevgilim'in televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Seda Bakan'ın hayatı merak konusu oldu. 2 çocuk annesi Bakan'ın özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Seda Bakan kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun eşi müzisyen çıktı. Bakın Seda Bakan kiminle evliymiş...
Başrolünde yer aldığı Öldür Beni Sevgilim'in televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Seda Bakan'ın hayatı merak konusu oldu.
SEDA BAKAN KİMDİR?
10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de dünyaya gelen Seda Bakan, anne tarafı Selanikli, baba tarafı Saraybosnalıdır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Bakan TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezinde eğitim aldı.
Çeşitli dizilerde rol alan ünlü oyuncu, "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki Eda rolüyle tanındı.