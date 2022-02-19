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Haberler Magazin Özge Yağız ve sevgilisinin aşkından kötü haber! Rüya gibi bir evlilik teklifi alan Özge Yağız resmen açıkladı

Özge Yağız ve sevgilisinin aşkından kötü haber! Rüya gibi bir evlilik teklifi alan Özge Yağız resmen açıkladı

Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız, Yemin adlı diziyle adını duyurdu. Son olarak Sol Yanım adlı dizide boy gösterdi. Ancak Sol Yanım için işler yolunda gitmeyince dizisi erkenden final yaptı. Ancak Özge Yağız'ın sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gökberk Demirci ile evleneceği söylenen Özge Yağız son açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi.

19.02.2022 10:11 - Son Güncelleme: 19.02.2022 10:12
Özge Yağız ve sevgilisinin peri masalı gibi aşkından kötü haber! Rüya gibi bir evlilik teklifi alan Özge Yağız resmen açıkladı

Son dönemin en popüler isimlerinden biri Özge Yağız. 23 yaşındaki oyuncu Yemin dizisiyle parladı, sosyal medya desteğini de arkasına aldı. Şimdilerde Baba adlı dizide boy gösteren Özge Yağız'ın nikah masasına oturması bekleniyordu.

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Özge Yağız ve sevgilisinin peri masalı gibi aşkından kötü haber! Rüya gibi bir evlilik teklifi alan Özge Yağız resmen açıkladı

Yemin adlı dizideki rol arkadaşı Gökberk Demirci'ye uzun süredir aşk yaşıyor Özge Yağız.

Özge Yağız ve sevgilisinin peri masalı gibi aşkından kötü haber! Rüya gibi bir evlilik teklifi alan Özge Yağız resmen açıkladı

Hatta masalsı bir evlilik teklifi almıştı ve kabul etmişti.

Özge Yağız ve sevgilisinin peri masalı gibi aşkından kötü haber! Rüya gibi bir evlilik teklifi alan Özge Yağız resmen açıkladı

"Geçtiğimiz günlerde sevgiliniz Gökberk Demirci'den evlilik teklifi aldınız? Neler hissettiniz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Özge Yağız ve sevgilisinin peri masalı gibi aşkından kötü haber! Rüya gibi bir evlilik teklifi alan Özge Yağız resmen açıkladı

"Gökberk ile ilişkimiz çok güzel gidiyor. Aldığım evlilik teklifi de hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi. Hiç bu kadar şaşıracağımı ve böyle bir sürpriz olacağını düşünmemiştim. Çok mutlu oldum"

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