Özge Yağız ve sevgilisinin aşkından kötü haber! Rüya gibi bir evlilik teklifi alan Özge Yağız resmen açıkladı
Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız, Yemin adlı diziyle adını duyurdu. Son olarak Sol Yanım adlı dizide boy gösterdi. Ancak Sol Yanım için işler yolunda gitmeyince dizisi erkenden final yaptı. Ancak Özge Yağız'ın sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gökberk Demirci ile evleneceği söylenen Özge Yağız son açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi.
19.02.2022 10:11 - Son Güncelleme: 19.02.2022 10:12
"Geçtiğimiz günlerde sevgiliniz Gökberk Demirci'den evlilik teklifi aldınız? Neler hissettiniz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: