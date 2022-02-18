Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran onları gözden uzak tutuyor! İşte Hasan Denizyaran'ın annesi ve rahmetli babası...
Atv'nin yeni efsanesi Yalnız Kurt, ekran macerasına tüm hızıyla devam ediyor... Usta oyuncu kadrosu bir yana genç oyuncuları da kadrosunda bulunduran Yalnız Kurt'un başrolü Hasan Denizyaran, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. 1993 yılında dünyaya gelen Hasan Denizyaran hakkında araştırma yapanlar annesi ve babasını görünce şaştı kaldı. İşte başta Hasan Denizyaran olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.
18.02.2022 12:21 - Son Güncelleme: 18.02.2022 12:21
Çeşitli reklam filmleriyle ekranda boy göstermeye başlayan Hasan Denizyaran 2014 yılında Sungurlar dizisinde yer aldı. 2019 yılında Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in baş rolünde olduğu Afili Aşk dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır.
Şimdilerde Yalnız Kurt'un başrolünü üstlenen Hasan Denizyaran'ın annesi ve rahmetli babasıyla sosyal medya hesabındaki paylaşımları beğeni topladı. İşte başta Hasan Denizyaran olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.