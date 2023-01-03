Özge Özpirinçci'den olay pozlar! Umut Evirgen'in objektifinden çıkan bomba kareler ortalığı salladı görenler: 'Anne olduktan sonra...'
Özge Özpirinçci'den olay pozlar! Umut Evirgen'in objektifinden çıkan bomba kareler ortalığı salladı görenler, 'Anne olduktan sonra ilk poz' yorumları yaptı. Dilan Çiçek Deniz, Farah Zeynep Abdullah, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün derken son dönemin çapkın ismi olarak magazin gündeminde yer alan işletmeci Umut Evirgen, yakın arkadaşı Özge Özpirinçci'nin fotoğraflarını çekti. Kızı Mercan'ı dünyaya geitrdikten sonra ilk kez profesyonel fotoğraf çekimleri paylaşan Özge Özpirinçci'yi görenler dönüp bir daha baktı. İşte o kareler...
03.01.2023 17:04 - Son Güncelleme: 03.01.2023 17:27
ANNE OLDUKTAN SONRA İLK POZLAR...
Özge Özpirinçci'den olay pozlar! Umut Evirgen'in objektifinden çıkan bomba kareler ortalığı salladı.
Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile evli olan Özge Özpirinçci, bir yıl önce anne olmuş, kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti.