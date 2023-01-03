2 ay önce evlenen Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’la sarmaş dolaş! Bebek bekleyen Aslı güneşlendiği anları paylaştı! Son haline bakın...
Kavak Yelleri'nde Mine, Suskunlar'da Ahu Kumral ve İstanbullu Gelin'de Süreyya rolleri ile hafızalara kazınan Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2 ay önce Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenen ve müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran oyuncu, düğün sonrası hamilelik haberleriyle gündem oldu. Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan Aslı Enver, güneşlendiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. Aslı Enver'in eşiyle verdiği sarmaş dolaş pozlar da büyük ilgi gördü. Öte yandan ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in o pozları...
03.01.2023 18:34 - Son Güncelleme: 03.01.2023 18:34
Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Mine karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver, daha sonra Suskunlar, İstanbullu Gelin ve Babil gibi dizilerle izleyici karşısına çıktı.
Murta Boz ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla da bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Enver, aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta buldu.
Ünlü oyuncu, 2 ay önce bir süredir beraber olduğu Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.
Sessiz sedasız nikah masasına oturan Aslı Enver, sosyal medya hesabında düğün fotoğraflarını yayınlayarak güzel haberi sevenleriyle paylaştı.