2 ay önce evlenen Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’la sarmaş dolaş! Bebek bekleyen Aslı güneşlendiği anları paylaştı! Son haline bakın...

Ünlü oyuncu, 2 ay önce bir süredir beraber olduğu Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.