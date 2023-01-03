+18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi yine olay! "Survivor'a sakın gitmesinler" dedi peş peşe sıraladı Nagihan Karadere destek verdi
+18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi yine olay! "Survivor'a sakın gitmesinler" dedi peş peşe sıraladı, o sözlere Nagihan Karadere'den destek gecikmedi. Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde +18 cinsel içerikli paylaşımlarıyla görenlere küçük çaplı bir şok yaşatmıştı. Bu paylaşımlarına devam eden Turabi Çamkıran bu kez de Survivor 2023 yarışmacılarına seslendi. Turabi'ye destek ise Nisa Bölükbaşı birinci olduğu için yarışmaya tepki gösteren Nagihan Karadere'den geldi.
+18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi yine olay! "Survivor'a sakın gitmesinler" dedi peş peşe sıralad, Nagihan Karadere'den destek mesajı gecikmedi.
Turbo lakabıyla anılan Turabi, 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez Survivor şampiyonu oldu. Son dönemde pornografik paylaşımlar yapan eski şampiyon ilginç bir yorumda bulundu. "Survivor 2023 yarışmacıları, Survivor hayatlarını kolaylaştırmak istiyorlarsa beni dinlesinler!" diyen Turabi şunları söyledi:
Sevgili yeni Survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden 'Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!' diyeceksiniz. İlk haftadan sonra 'Ben nereye düştüm!' diye düşüneceksiniz.
Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim." dedi. Turabi'ye destek ise son dönem Acun Ilıcalı ile ters düşen Nagihan Karadere'den geldi. Nagihan paylaşıma "Aynen öyle canım benim" yazdı.