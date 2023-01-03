+18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi yine olay! "Survivor'a sakın gitmesinler" dedi peş peşe sıraladı Nagihan Karadere destek verdi

Sevgili yeni Survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden 'Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!' diyeceksiniz. İlk haftadan sonra 'Ben nereye düştüm!' diye düşüneceksiniz.

Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim." dedi. Turabi'ye destek ise son dönem Acun Ilıcalı ile ters düşen Nagihan Karadere'den geldi. Nagihan paylaşıma "Aynen öyle canım benim" yazdı.