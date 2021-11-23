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Haberler Magazin Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç’tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu

Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç’tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu

Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç'tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile gün batımına karşı yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı. 8,5 aylık hamileliği boyunca çok sık gündeme gelen başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı ile gün batımına karşı verdiği pozlarla hamileliğin tadını çıkarmaya devam ediyor. Kızını kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekleyen başarılı oyuncunun keyfi ise bir hayli yerinde görünüyor.

23.11.2021 14:05 - Son Güncelleme: 23.11.2021 14:07
Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç’tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu

Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç'tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç’tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN PAYLAŞIMLARI YİNE GÜNDEMDE

Kızını kucağına almak için adeta gün sayen başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, hamileliği boyunca kızının ismi ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti.

Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç’tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ise her seferinde büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci, son olarak yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile beraber gün batımına karşı verdiği pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı.

Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç’tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu

8,5 aylık hamile olan başarılı oyuncunun kızının adının ne olacağı ise merak ediliyordu. Son paylaşımında en büyük ipucunu da vermiş oldu.

Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç’tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu

KIZININ ADINI RESMEN PAYLAŞTI!

Karnı burnunda sahil pozuyla gün batımına karşı bir fotoğraf paylaşan Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç ile beraber kızının adına ilişkin önemli bir ipucunu daha takipçileri ile paylaşmış oldu.

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