Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç'tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ise her seferinde büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci, son olarak yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile beraber gün batımına karşı verdiği pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı.