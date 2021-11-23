Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç’tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu
Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç'tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile gün batımına karşı yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı. 8,5 aylık hamileliği boyunca çok sık gündeme gelen başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı ile gün batımına karşı verdiği pozlarla hamileliğin tadını çıkarmaya devam ediyor. Kızını kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekleyen başarılı oyuncunun keyfi ise bir hayli yerinde görünüyor.
Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç'tan olay yaratan pozlar! Doğuma az bir süre kala verdiği bikinili pozlar yorum yağmuruna tutuldu.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN PAYLAŞIMLARI YİNE GÜNDEMDE
Kızını kucağına almak için adeta gün sayen başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, hamileliği boyunca kızının ismi ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ise her seferinde büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci, son olarak yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile beraber gün batımına karşı verdiği pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı.
KIZININ ADINI RESMEN PAYLAŞTI!
Karnı burnunda sahil pozuyla gün batımına karşı bir fotoğraf paylaşan Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç ile beraber kızının adına ilişkin önemli bir ipucunu daha takipçileri ile paylaşmış oldu.