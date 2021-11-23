Kurtlar Vadisi Pusu’dan Destan dizisine bomba gibi transfer! Olmaz denilen oldu! Gelir mi gelmez mi diye düşünürken...

ATV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Destan, Salı akşamı ekran macerasına başlıyor. İddialı dizinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Dizi ilk bölümüyle reytinglerde adını üst sıralara yazdırmayı planlarken o oyuncunun gelişi dikkatleri daha fazla diziye çekti. Her bölümüyle fırtınalar estirmeye hazırlanan Destan dizisi konusunun yanı sıra oyuncularıyla da adından söz ettirdi. Peki kim bu oyuncu?