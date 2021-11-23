Kurtlar Vadisi Pusu'dan Destan dizisine bomba gibi transfer! Olmaz denilen oldu! Gelir mi gelmez mi diye düşünürken...
Son dönemlerde yine rövanşta olan tarihi dizilere bir yenisi daha ekleniyor. Destan ilk bölümüyle 23 Kasım'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Diziye pek çok ünlü oyuncu katıldı. Aşk ve töre dizisi Hercai'nin oyuncusu Ebru Şahin'de geldi, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin oyuncusu da. Dizinin oyuncu kadrosu ağızları açık bıraktı. Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarının anlatıldığı Destan dizisi bu akşam başlıyor. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu'daki rolüyle hafızalara kazınan o oyuncu bir hayli dikkat çekti.
23.11.2021 14:17
- Son Güncelleme: 23.11.2021 14:17
ATV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Destan, Salı akşamı ekran macerasına başlıyor. İddialı dizinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Dizi ilk bölümüyle reytinglerde adını üst sıralara yazdırmayı planlarken o oyuncunun gelişi dikkatleri daha fazla diziye çekti. Her bölümüyle fırtınalar estirmeye hazırlanan Destan dizisi konusunun yanı sıra oyuncularıyla da adından söz ettirdi. Peki kim bu oyuncu?
KURTLAR VADİSİ PUSU
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Funda'sı İpek Karapınar Destan dizisinde Çolpan Hatun karakteriyle karşımıza çıkacak.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İskender'in kızını canlandıran Karapınar ölümüyle de çok konuşulmuştu.