Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Miray Daner eski sevgilisi Kubilay Aka ile pişti oldu! Yeni aşıkların köşe kapmaca oyunu...

MİRAY DANER: "AYNI SEKTÖRDE OLDUĞUMUZ İÇİN KARŞILAŞMAMIZ NORMAL"

Ödül töreninden sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Miray Daner, Kubilay Aka ile pişti olmasıyla ilgili "Aynı sektörün içindeyiz tabi ki de denk gelebiliriz. Çok normal bir durum. Bunun konu olması bile çok saçma. Ödül alan herkesi alkışladığım gibi Kubilay Aka'yı da alkışladım" dedi.