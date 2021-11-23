Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray Daner eski sevgilisi Kubilay Aka ile pişti oldu! Yeni aşıkların köşe kapmaca oyunu...
Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray Daner eski sevgilisi Kubilay Aka ile pişti oldu! Yeni aşıkların köşe kapmaca oyunu gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz sene ihanet iddiasıyla ayrılan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, dün akşam gerçekleşen ödül törenindeydi. Törene yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile katılan Daner, karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadı.
Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray Daner eski sevgilisi Kubilay Aka ile pişti oldu! Yeni aşıkların köşe kapmaca oyunu gündeme bomba gibi düştü.
Gçeitğimiz günlerde yeni aşkı Oğulcan Engin ile ilk kez el ele yakalanan Miray Daner, 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni 'ndeydi.
YENİ SEVGİLİSİYLE GİTTİ, ESKİ AŞKIYLA PİŞTİ OLDU
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşk yaşayan Kubilay Aka ile Miray Daner, geçtiğimiz sene ihanet yüzünden ilişkilerini noktaladı.
Dün akşam düzenlenen törene yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile katılan Miray Daner, eski sevgilisi Kubilay Aka ile pişti oldu. Birbirine yakın masalarda oturan Daner ve Aka birlikte görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynadı.
MİRAY DANER: "AYNI SEKTÖRDE OLDUĞUMUZ İÇİN KARŞILAŞMAMIZ NORMAL"
Ödül töreninden sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Miray Daner, Kubilay Aka ile pişti olmasıyla ilgili "Aynı sektörün içindeyiz tabi ki de denk gelebiliriz. Çok normal bir durum. Bunun konu olması bile çok saçma. Ödül alan herkesi alkışladığım gibi Kubilay Aka'yı da alkışladım" dedi.