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Özge Gürel meğer göründüğü gibi değilmiş! Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel yaşıyla herkesi şoke etti

2015 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel hakkındaki bu gerçek herkesi şoke etti. Muhteşem Yüzyıl, Börü ve Can Yaman ile birlikte rol aldığı Dolunay dizileriyle tanınan Özge Gürel'in Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Özge Gürel hakkında araştırma yapanlar ise hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı, o da yaşı. Özge Gürel'in kaç yaşında olduğunu duyanlar inanamadı. İşte başta Özge Gürel olmak üzere ünlülerin yaşları.

10.07.2020 11:11 - Son Güncelleme: 11.07.2020 11:01
Özge Gürel meğer göründüğü gibi değilmiş! Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel yaşıyla herkesi şoke etti

Uzun zamandır kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu'yla aşk yaşayan Özge Gürel'in kaç yaşında olduğunu duyanlar şaştı kaldı...

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Özge Gürel meğer göründüğü gibi değilmiş! Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel yaşıyla herkesi şoke etti

İşte başta Özge Gürel olmak üzere ünlülerin yaşları.

Özge Gürel meğer göründüğü gibi değilmiş! Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel yaşıyla herkesi şoke etti

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988 (32 yıl yaşında)

Özge Gürel meğer göründüğü gibi değilmiş! Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel yaşıyla herkesi şoke etti

OĞULCAN ENGİN

30 Ağustos 1990

Özge Gürel meğer göründüğü gibi değilmiş! Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel yaşıyla herkesi şoke etti

BENGÜ

2 Nisan 1979

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