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90'ların mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bikinisi ile Bodrum'da yakalandı! Esin Moralığlu'nun son hali şoke etti

Esin Moralıoğlu son haliyle şoke etti. 1990'da mankenler kraliçesi seçilen eski manken Esin Moralıoğlu, bikinili yakalandı! Tek başına Çeşme'de tatil yaparken görüntülenen Esin Moralıoğlu, daha önce evrdiği bir röportajda, "Yüzüme botoks yaptırıyorum. Çünkü çok enerjik ve mimikleriyle yaşayan bir kadınım. Ekranı özlemiyorum. Benim içimde bir artist yok. Birçok insan yanıldı. Beni filmlerde oynattılar ama sanatçılık başka türlü bir şey. Onu giyinirsin. Ben iyi bir tüccarım." sözleri ile dikkat çekmişti. İşte mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu'nun son hali...

10.07.2020 11:45 - Son Güncelleme: 10.07.2020 11:45
90'ların mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bikinisi ile Bodrum'da yakalandı! Esin Moralığlu'nun son hali şoke etti

1990'da mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu, şaşırtan değişimiyle Çeşme'de görüntülendi. Tek başına tatil yapan eski manken son haliyle herkesi şoke etti.

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90'ların mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bikinisi ile Bodrum'da yakalandı! Esin Moralığlu'nun son hali şoke etti

ESİN MORALIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

50 yaşındaki Esin Moralıoğlu, önceki gün Dalyan The Beach Of Momo'daydı. 1990'da mankenler kraliçesi seçilen eski mankenin tek başına tatil yapması dikkatlerden kaçmadı.

90'ların mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bikinisi ile Bodrum'da yakalandı! Esin Moralığlu'nun son hali şoke etti

Aldığı kilolarla dikkat çeken Esin Moralıoğlu, daha önce Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk olmuş ve şu açıklamaları yapmıştı...

90'ların mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bikinisi ile Bodrum'da yakalandı! Esin Moralığlu'nun son hali şoke etti

"Yüzüme botoks yaptırıyorum. Çünkü çok enerjik ve mimikleriyle yaşayan bir kadınım. Ekranı özlemiyorum. Benim içimde bir artist yok. Birçok insan yanıldı. Beni filmlerde oynattılar ama sanatçılık başka türlü bir şey. Onu giyinirsin. Ben iyi bir tüccarım."

90'ların mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bikinisi ile Bodrum'da yakalandı! Esin Moralığlu'nun son hali şoke etti

İşte Esin Moralıoğlu'nun son hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

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