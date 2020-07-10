İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses 'sabrımın sonuna geldim' dedi ve ekledi: Babamın çevresindekiler taciz etti

"Dilan neden beş yılda iki single çıkardı? İnsanlar sanıyor ki Tatlıses soyadı ona bir sürü imkan veriyor. Ama buna rağmen bir türlü olmuyor sanıyorlar. İnsanların öyle düşündüğü gibi imkanlar sunulmuyor bana hatta tam tersine bir de eksi bakiyedeyim."

"İşime olan enerjim tükendi" diyen şarkıcı, "Artık beni bırakın da işime, gücüme odaklanayım. Beş yılda iki single çıkaracağıma, 50 albüm yapar, hak ettiğim değeri alırım. Bunların hepsini bana sorun, cevabını o versin." açıklamasında bulundu.

Çıtak, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarına, "Gerçek olduğuna inanamadım, çok üzüldüm. Bunların cezası verilmediği taktirde insana, kadına, hayvana, çocuğa şiddet bitmeyecek. Bu savunulacak, göz yumulacak bir şey değil. Umarım hakettiği cezayı alır ve akıllanır" diye konuştu.