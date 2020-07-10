İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses 'sabrımın sonuna geldim' dedi ve ekledi: Babamın çevresindekiler taciz etti
İbrahim Tatlıses, oğlunu darp etti yönünde çıkan haberlerin ardından şimdi de kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in sözleri ile gündeme geldi. Baba - kız arasında sular durulmuyor! Tatlıses'in 23 yıl aradan sonra nüfusuna kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses önceki gün müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile Cihangir'deydi. Dilan Çıtak Tatlıses, oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete dair yorumlarda bulundu. "Önce inanmak istememiştim. Ama şimdi cezayı hak ettiğini düşünüyorum" diyen Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile barışıp barışmadığı sorulunca gerildi ve bakın neler söyledi...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gece Cihangir sokaklarında nişanlısı Levent Dörter'le sarmaş dolaş yürürken görüntülendi. Yüzüğüyle ilgili açıklama yapan Çıtak, "100 bin euro dermişim. Şaka bir yana Levent bu yüzüğü daha önce yaptırmıştı. Çok pahalı bir şey değil yani öyle bununla bir otomobil falan alamazsın. Güzel mutlu edici ve hoşuma giden bir şey. Sürpriz yaptı. Düğünü ertelemişti, kendini affettirdi" dedi.
"Babanız İbrahim Bey'le aranızdaki sular duruldu mu?" sorusuna şarkıcı, "Hayır, bunca zaman sustum ve yapılan birçok haksızlığa boyun eğdim. İşimin engellenmesine sustum. Babam değil ama onun çevresinden kişiler, yapımcıma kadar arayıp, taciz etti. İşimin durması için ellerinden geleni yaptılar" karşılığını verdi. Bunlardan babasının bilgisinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Onu çok fazla doldurdular. Şimdiye kadar sustum ama artık canım yandı. Demek ki sabrımın sonuna gelmişim ve konuşuyorum. 'Bana ev, araba, para vermiyorlar' vah vah durumlarından dolayı konuşmuyorum. Dilan'a ne yapıldı, nasıl bir yanlış yapıldı da artık geçmişteki ayıpları gündeme getiriyor? İşimle uğraşıldı, ben bunlarla uğraşacağım diye, mesleğime harcamak istediğim enerjiyi harcayamadım" şeklinde konuştu.
Dilan Çıtak, sözlerine şöyle devam etti:
"Dilan neden beş yılda iki single çıkardı? İnsanlar sanıyor ki Tatlıses soyadı ona bir sürü imkan veriyor. Ama buna rağmen bir türlü olmuyor sanıyorlar. İnsanların öyle düşündüğü gibi imkanlar sunulmuyor bana hatta tam tersine bir de eksi bakiyedeyim."
"İşime olan enerjim tükendi" diyen şarkıcı, "Artık beni bırakın da işime, gücüme odaklanayım. Beş yılda iki single çıkaracağıma, 50 albüm yapar, hak ettiğim değeri alırım. Bunların hepsini bana sorun, cevabını o versin." açıklamasında bulundu.
Çıtak, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarına, "Gerçek olduğuna inanamadım, çok üzüldüm. Bunların cezası verilmediği taktirde insana, kadına, hayvana, çocuğa şiddet bitmeyecek. Bu savunulacak, göz yumulacak bir şey değil. Umarım hakettiği cezayı alır ve akıllanır" diye konuştu.
İbrahim Tatlıses, oğlunu darp etti iddialarının ardından ilk kez görüntülendi. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi. Korumaları, iki kadınla yemek yiyen İbrahim Tatlıses'in görüntülendiğini fark edince önünde siper oldular.
Korumalar gazetecilerin yanına giderek, "İbrahim Bey görüntülenmek istemiyor. Çıkan haberlere çok üzülmüş, oğlu ile sadece kavga etti, darp ettiği iddiaları asılsızdır. Bugün konuşmayacak ama daha sonra size açıklama yapacaktır" diye ricada bulundu.