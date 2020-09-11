Haberler Galeri Magazin Özge Gürel de estetikten nasibini almış! Sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla adından söz ettiren 33 yaşındaki Özge...

Özge Gürel de estetikten nasibini almış! Sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla adından söz ettiren 33 yaşındaki Özge...

Son günlerin en çok adından söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Özge Gürel. Gerek rol arkadaşı Can Yaman'la uyumu, gerekse kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla olan ilişkisiyle magazin gündemini süslüyor. 33 yaşındaki oyuncu yaz dizilerinin aranan isimlerinden biri. Sosyal medyada 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Özge Gürel'in her paylaşımına ilgi büyük. Hal böyle olunca hakkında pek çok gerçek ortaya çıkıyor. Tıpkı bu estetiksiz halleri gibi. Anlaşılan o ki Özge Gürel de estetikten nasibini almış. Özge Gürel'in estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Özge Gürel olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

11.09.2020 17:08 - Son Güncelleme: 11.09.2020 17:08
Özge Gürel de estetikten nasibini almış! Sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla adından söz ettiren 33 yaşındaki Özge...

SEN DE Mİ ÖZGE!

Ekranların sevilen isimlerinden 33 yaşındaki oyuncu Özge Gürel'in estetiksiz fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Özge Gürel olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özge Gürel de estetikten nasibini almış! Sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla adından söz ettiren 33 yaşındaki Özge...

Şeyma Subaşı

Özge Gürel de estetikten nasibini almış! Sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla adından söz ettiren 33 yaşındaki Özge...

Hande Erçel

Özge Gürel de estetikten nasibini almış! Sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla adından söz ettiren 33 yaşındaki Özge...

Serenay Sarıkaya

Özge Gürel de estetikten nasibini almış! Sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla adından söz ettiren 33 yaşındaki Özge...

Fahriye Evcen

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi
Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi