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Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi

Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri koltuğuna oturan Bülent Ersoy ayrılık kararı aldı. Ani ayrılık kararının ardından Bülent Ersoy'un koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Kuaförüm Sensin'den ayrılan Diva'nın, ayrılık nedeninin corona virüs olduğu iddiası üzerine Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte "Bülent Ersoy koronavirüse mi yakalandı?" sorusunun belgelerle yanıtı...

11.09.2020 16:26 - Son Güncelleme: 11.09.2020 16:29
Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi

Bülent Ersoy'ın jüri koltuğunda oturduğu Kuaförüm Sensin yarışmasından ani ayrılışı koronavirüse yakalandığı iddialarını da beraberinde getirdi. Ayrılık nedeni olarak Bülent Ersoy'un korona virüsü yakalanması gösterildi. İddialar ardından Bülent Ersoy'dan açıklama geldi.

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Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi

Bülent Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüs testini yayınladı. Bülent Ersoy aynı zamanda Kuaförüm Sensin'den ayrılma sebebini de açıkladı.

Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi

BÜLENT ERSOY KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığı açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şöyle dedi:

Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi

"Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum."

Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi

"ASILSIZ!"

Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkârı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar.

Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi
Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi
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