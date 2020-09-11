Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi

"ASILSIZ!"

Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkârı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar.