Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den koronavirüse yakalandığı için mi ayrıldı? 68 yaşındaki Diva'dan açıklama geldi
Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri koltuğuna oturan Bülent Ersoy ayrılık kararı aldı. Ani ayrılık kararının ardından Bülent Ersoy'un koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Kuaförüm Sensin'den ayrılan Diva'nın, ayrılık nedeninin corona virüs olduğu iddiası üzerine Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte "Bülent Ersoy koronavirüse mi yakalandı?" sorusunun belgelerle yanıtı...
11.09.2020 16:26
- Son Güncelleme: 11.09.2020 16:29
"Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum."
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