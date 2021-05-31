Özge Gürel aşka geldi! “Her gün daha çok aşık uyanıyorum” dedi sevgilisi Serkan Çayoğlu’nun doğum gününü bakın nasıl kutladı
Özge Gürel aşka geldi! Serkan Çayoğlu ile 2015 yılında çekilen 'Kiraz Mevsimi' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisiyle verdiği pozları art arda yayınlayan Özge Gürel, Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü kutladı. Paylaşımının altında duygusal bir yazı kaleme alan Gürel, "Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi bazen öyle durmayı..." ifadelerini kullandı. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı…
31.05.2021 21:32
- Son Güncelleme: 31.05.2021 21:32
Özge Gürel, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Instagram sayfasında sevgilisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Gürel, şu ifadeleri kullandı: "İyi ki doğdun sevgilim.
Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi bazen öyle durmayı... Teşekkür ederim olduğun kişi için bebeğim aşırı seviyorum biliyorsun"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü kutladı.
Özge Gürel'in sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününe özel yaptığı paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
"İLİŞKİNİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ"
Özge Gürel, verdiği bir röportajda Serkan Çayoğlu ile ilişkilerini şöyle anlatmıştı: "Çok iyi arkadaşız. Hep gülüyoruz.