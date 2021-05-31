Özge Gürel aşka geldi! “Her gün daha çok aşık uyanıyorum” dedi sevgilisi Serkan Çayoğlu’nun doğum gününü bakın nasıl kutladı

Özge Gürel aşka geldi! Serkan Çayoğlu ile 2015 yılında çekilen 'Kiraz Mevsimi' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisiyle verdiği pozları art arda yayınlayan Özge Gürel, Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü kutladı. Paylaşımının altında duygusal bir yazı kaleme alan Gürel, "Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi bazen öyle durmayı..." ifadelerini kullandı. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı…

31.05.2021 21:32 - Son Güncelleme: 31.05.2021 21:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





