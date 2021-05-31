Gönül Dağı’nın Serdar’ı Utku Ateş yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü oyuncu Berk Atan ile…
Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku Ateş yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı… Gönül Dağı'nda Serdar karakterine can veren Utku Ateş, dizinin sezon finalinde duygu yüklü satırları ayrılık mektubunda kaleme almıştı. İzleyicilere duygusal anlar yaşatan Ateş, bu sahneyle beraber Gönül Dağı kadrosuna veda ettiğini sosyal medya hesabında duyurdu. Ateş'in veda paylaşımının ardından da özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Ateş'in rol arkadaşı Berk Atan ile arasındaki yaş farkı da merak edildi. İşte detaylar…
Bölümün ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Ateş, diziye şu sözlerle veda etti: "Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor. Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize, başta partnerim @zumre.megreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın"