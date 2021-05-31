Gönül Dağı’nın Serdar’ı Utku Ateş yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü oyuncu Berk Atan ile…

Bölümün ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Ateş, diziye şu sözlerle veda etti: "Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor. Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize, başta partnerim @zumre.megreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın"