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Gönül Dağı’nın Serdar’ı Utku Ateş yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü oyuncu Berk Atan ile…

Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku Ateş yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı… Gönül Dağı'nda Serdar karakterine can veren Utku Ateş, dizinin sezon finalinde duygu yüklü satırları ayrılık mektubunda kaleme almıştı. İzleyicilere duygusal anlar yaşatan Ateş, bu sahneyle beraber Gönül Dağı kadrosuna veda ettiğini sosyal medya hesabında duyurdu. Ateş'in veda paylaşımının ardından da özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Ateş'in rol arkadaşı Berk Atan ile arasındaki yaş farkı da merak edildi. İşte detaylar…

31.05.2021 20:59 - Son Güncelleme: 31.05.2021 20:59
Gönül Dağı’nın Serdar’ı Utku Ateş yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü oyuncu Berk Atan ile…

Utku Ateş'in canlandırdığı Serdar karakteri, 30. Bölümde Elif'e yolladığı mektup ile veda etti. Mektupta ise şu ifadelere yer verildi: "Bir karar vermem gerekiyordu. Eğer ilerlersem her şey çok daha kötü bir hal alacaktı.

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Gönül Dağı’nın Serdar’ı Utku Ateş yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü oyuncu Berk Atan ile…

Ve ben seni böylesi bir savaşa dahil edemezdim, seni üzemezdim ikimizi buluşturan büyük vedalarımızda. Şimdi bizi ayıran da bu sonu gelmeyen vedalar olmuştu"

Gönül Dağı’nın Serdar’ı Utku Ateş yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü oyuncu Berk Atan ile…

Bölümün ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Ateş, diziye şu sözlerle veda etti: "Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor. Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize, başta partnerim @zumre.megreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın"

Gönül Dağı’nın Serdar’ı Utku Ateş yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü oyuncu Berk Atan ile…

Veda paylaşımıyla hayranlarını duygulandıran Ateş'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Utku Ateş olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Gönül Dağı’nın Serdar’ı Utku Ateş yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü oyuncu Berk Atan ile…

UTKU ATEŞ
19 Nisan 1990