Aşkım Bahardı’nın Levent’i Alper Saldıran boyuyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Aşkım Bahardı'nın Levent'i Alper Saldıran boyuyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş… Bu akşam TV'de ilk kez yayınlanan Aşkım Bahardı filminde başrolü Aslı Bekiroğlu ile paylaşan Alper Saldıran'ın özel hayatı merak konusu oldu. Bahar ve Levent'in defalarca karşılaşması sonrası başlayan aşkını mizahi bir dille ekranlara getiren filmde oyunculuk performansıyla dikkat çeken Saldıran'ın özellikle boyu merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları en çok "Alper Saldıran'ın boyu kaç" sorusunun cevabını arattı. İşte ünlü oyuncu Alper Saldıran'ın boyu…

31.05.2021 21:58 - Son Güncelleme: 31.05.2021 22:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





