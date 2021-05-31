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Aşkım Bahardı’nın Levent’i Alper Saldıran boyuyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Aşkım Bahardı'nın Levent'i Alper Saldıran boyuyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş… Bu akşam TV'de ilk kez yayınlanan Aşkım Bahardı filminde başrolü Aslı Bekiroğlu ile paylaşan Alper Saldıran'ın özel hayatı merak konusu oldu. Bahar ve Levent'in defalarca karşılaşması sonrası başlayan aşkını mizahi bir dille ekranlara getiren filmde oyunculuk performansıyla dikkat çeken Saldıran'ın özellikle boyu merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları en çok "Alper Saldıran'ın boyu kaç" sorusunun cevabını arattı. İşte ünlü oyuncu Alper Saldıran'ın boyu…

31.05.2021 21:58 - Son Güncelleme: 31.05.2021 22:02
Aşkım Bahardı’nın Levent’i Alper Saldıran boyuyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Alper Saldıran, Serkan Kuru ve Bengi İdil Uras'ın yer aldığı Aşkım Bahardı filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu.

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Aşkım Bahardı’nın Levent’i Alper Saldıran boyuyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Başrolde yer alan Alper Saldıran, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla dikkat çekti. İnternet kullanıcıları, Saldıran'ın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı.

Aşkım Bahardı’nın Levent’i Alper Saldıran boyuyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Oyuncunun hayranları en çok "Alper Saldıran'ın boyu kaç" sorusunun cevabını arattı. İşte başta Alper Saldıran olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

Aşkım Bahardı’nın Levent’i Alper Saldıran boyuyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

EMRE ALTUĞ - 174 CM

Aşkım Bahardı’nın Levent’i Alper Saldıran boyuyla şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

ÇAĞLA ŞİKEL - 180 CM