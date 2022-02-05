Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu son röportajını eşine vermiş ’beni tanıdığına pişman mısın?’ Neden vurulduğu merak ediliyordu

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta silahlı saldırıya uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu ortaya çıktı.