Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu son röportajını eşine vermiş 'beni tanıdığına pişman mısın?' Neden vurulduğu merak ediliyordu
Türkiye, Ece Erken'in eşi Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesini konuşuyor. Cinayetle ilgili 12 kişi gözaltına alınırken ilk ifadeleri de ortaya çıkmıştı. Saldırıyı Ali Yasak ve Kadir Yasak kardeşlerin planlandığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan rahmetli Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son olarak eşi Ece Erken'in Youtube kanalına konuk olduğu ortaya çıktı. Ünlü avukatın, Ece Erken'in 'Beni tanıdığın için pişman mısın? 'şeklindeki sorusuna verdiği yanıt herkesi duygulandırdı.
05.02.2022 12:31
- Son Güncelleme: 05.02.2022 12:31
Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta silahlı saldırıya uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu ortaya çıktı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.