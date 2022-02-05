Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın eski hali ’sen de mi Hazal’ dedirten cinsten! Cesur pozları bir yana çıtayı yükseltmiş

Asuman Belediye başkanının kızıdır. Ramazan onu sevmektedir ancak Asuman ona yüz vermez. Ramazan her fırsatta aşkını anlatsa da Asuman yüz vermez. Hatta Ramazan düğünde kurulan sahneye çıkar ve sevdiği Asuman'ı görünce "gel evet de" şarkısını söyleyerek aşkını ilan eder. Düğünde babası Belediye Başkanı yanında olmasına rağmen korkusu olmadan hala Asuman'a aşk ilanı yapmaktadır.