Özel tuvalet oturağı ve oyuncak ayısı olmadan asla! Kraliçe Elizabeth’in ardından tahta oturan Kral Charles bunlarsız adım atmıyor

Hürriyet'in haberine göre; Kraliyet ailesiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan yazar Christopher Andersen'ın kaleme aldığı The King: The Life of Charles III (Kral: Kral 3. Charles'ın Hayatı) adlı kitaba göre Charles'ın 'dizi dizi' tuhaf davranışları var. Anderson'a göre 73 yaşında tahta çıkan Charles, 'dünyanın en acayip alışkanlıkları olan hükümdarlarından biri' olarak tarihe geçecek.