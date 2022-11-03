Özel tuvalet oturağı ve oyuncak ayısı olmadan asla! Kraliçe Elizabeth'in ardından tahta oturan Kral Charles bunlarsız adım atmıyor
İngiliz Kraliyet Ailesi, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor... Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından Kral olan Charles, tuhaflıklarıyla söz ettiriyor adından. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı dolma kalem krizi sonras bu kez adına yazılan bir kitapta, hakkında gün yüzüne çıkan tuhaflıklar epey şaşırtan cinsten. İşte Kral Charles'in ilginç alışkanlıklarına dair detaylar...
Annesi Kraliçe 2. Elizabeth, toplum karşısında, duygularını saklamayı ne kadar iyi biliyorsa, Charles onun tam tersiydi. İmzasını atacağı zaman masayı dağınık gördüğü için sergilediği jest ve mimikler sosyal medyada espri konusu oldu. Ardından gittiği İrlanda'da ziyaretçi defterini imzalarken dolmakalem mürekkep akıtınca sinirlendi. Hemen yardım elini uzatıp ortalığı sakinleştiren kişi karısı Camilla oldu. Ama Büyük Britanya'nın yeni kralı 3. Charles'ın sergilediği "acayip" davranışların bunlarla sınırlı olduğunu sananlar çok büyük bir yanılgı içinde.
Hürriyet'in haberine göre; Kraliyet ailesiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan yazar Christopher Andersen'ın kaleme aldığı The King: The Life of Charles III (Kral: Kral 3. Charles'ın Hayatı) adlı kitaba göre Charles'ın 'dizi dizi' tuhaf davranışları var. Anderson'a göre 73 yaşında tahta çıkan Charles, 'dünyanın en acayip alışkanlıkları olan hükümdarlarından biri' olarak tarihe geçecek.
Christopher Andersen'ın kitabında iddia ettiğine göre Kral 3. Charles, yanına bazı şaşırtıcı "şeyleri" almadan evinden bile çıkmıyor, gittiği her yere onları da götürüyor. Bunları şöyle sıraladı Andersen: Çocukluk yıllarından kalan bir oyuncak ayı, kendisine özel yapılmış tuvalet oturağı ve özel yemeklerini hazırlayan şef aşçısı.
ÇOCUKLUĞUNDAN KALMA OYUNCAK AYI
Kitabının tanıtımı için ET Online'e konuk olan Andersen, Charles'ın "hâlâ çocukluk yıllarından kalma bir oyuncak ayıyla yolculuk ettiğini" söyledi. Sonra şöyle sürdürdü sözlerini:"Bu oyuncak ayı, çocukluğunun ilk dönemlerinden bu yana Charles'ın yanında. Onun bu oyuncak ayısına dokunup tamir etmesine izin verilen tek kişi de çocukluk yıllarındaki dadısı Mabel Anderson oldu." The King adlı kitabın yazarı Christopher Andersen'ın anlattığına göre Charles yaşı ilerleyip artık dadıya ihtiyacı kalmadığında bile Anderson'la yakın olmayı sürdürdü.
ÖZEL YAPIM TUVALET OTURAĞINI GİTTİĞİ HER YERE GÖTÜRÜYOR
Christopher Andersen, konuk olduğu programda ayrıca Kral Charles'ın bir başka "acayip" özelliği olduğunu da ileri sürdü. O da İngiltere'nin yeni kralının, seyahate çıkarken yanında kendisine özel yapılmış tuvalet oturağını da yanından eksik etmemesi. Yine Buckingham Sarayı çalışanlarının anlattığına göre Charles, akşam yemeği davetlerine giderken yanında özel aşçısını da götürüyor. Masaya oturup onun kendisi için hazırladığı yemekleri yiyor.