Özel tuvalet oturağı ve oyuncak ayısı olmadan asla! Kraliçe Elizabeth’in ardından tahta oturan Kral Charles bunlarsız adım atmıyor

ÖZEL YAPIM TUVALET OTURAĞINI GİTTİĞİ HER YERE GÖTÜRÜYOR

Christopher Andersen, konuk olduğu programda ayrıca Kral Charles'ın bir başka "acayip" özelliği olduğunu da ileri sürdü. O da İngiltere'nin yeni kralının, seyahate çıkarken yanında kendisine özel yapılmış tuvalet oturağını da yanından eksik etmemesi. Yine Buckingham Sarayı çalışanlarının anlattığına göre Charles, akşam yemeği davetlerine giderken yanında özel aşçısını da götürüyor. Masaya oturup onun kendisi için hazırladığı yemekleri yiyor.