Demet Özdemir'in bornozlu hali ortalığı yıktı geçti! 2 ay önce Oğuzhan Koç'la evlenen taze gelin: "Bitsin artık bu hasret..."
Demet Özdemir'in bornozlu hali ortalığı yıktı geçti! Makyaj yapılırken çekildiği videoyu paylaşan Demet Özdemir 2 ay önce Oğuzhan Koç'la evlenmişti. Taze gelinin eğlenceli hali dikkat çekti. Son dönemde Buğra Gülsoy ve Metin Akdülger'le birlikte rol aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahneleriyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir bu kez enerjisi ve güzelliği ileadından söz ettirdi.
03.11.2022 17:32 - Son Güncelleme: 03.11.2022 17:45
Demet Özdemir'in bornozlu hali ortalığı yıktı geçti! 2 ay önce Oğuzhan Koç'la evlenen taze gelinin eğlenceli halleri sosyal medya gündeminde.
Geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği bu pozları paylaşan Demet Özdemir'in ev hali kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Ev halleriyle adından söz ettiren Demet Özdemir bu kez çekim için hazırlık aşamasından paylaştığı video ile dikkat çekti.