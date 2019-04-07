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Özcan Deniz'in İsrail konserine eşlik eden Aslı Enver'den şok karar!

Aslı Enver'in İstanbullu Gelin dizisindeki rol arkadaşı Özcan Deniz ile ilgili karar aldığı iddia edildi. Murat Boz ile evlilik yolunda ilerleyen Aslı Enver, uzun bir süredir İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat veriyor. Dizide büyük aşk yaşadığı kocası Faruk Boran rolündeki Özcan Deniz'in İsrail Tel Aviv'deki konserine eşlik eden Aslı Enver'in aldığı karar bakın neymiş!

07.04.2019 11:57 - Son Güncelleme: 07.04.2019 12:11
Özcan Deniz'in İsrail konserine eşlik eden Aslı Enver'den şok karar!

ÖZCAN DENİZ VE ASLI ENVER'DEN MÜZİK ŞÖLENİ!

Özcan Deniz, geçtiğimiz akşam İsrail'in başkaneti Tel Aviv'de hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı. İstanbullu Gelin dizisiyle geniş hayran kitlesine sahip olan Özcan Deniz'e ilerleyen zamanda rol arkadaşı Aslı Enver eşlik etti.

Özcan Deniz'in İsrail konserine eşlik eden Aslı Enver'den şok karar!

Aslı Enver ve Murat Boz çifti, geçtiğimiz yıl ayrılmış ve ayrılığa çok fazla dayanamayarak tekrar bir araya gelmişti.

Özcan Deniz'in İsrail konserine eşlik eden Aslı Enver'den şok karar!

İlişkileri hakkında basına konuşmama kararı alan ünlü çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Özcan Deniz'in İsrail konserine eşlik eden Aslı Enver'den şok karar!

Güzel oyuncu, Murat Boz'la barışmasının ardından, mesleği hakkında radikal bir karar aldı.

Özcan Deniz'in İsrail konserine eşlik eden Aslı Enver'den şok karar!

ÖPÜŞMEK YOK!

Enver'in rol aldığı 'İstanbullu Gelin' dizisinde başrolü paylaştığı Özcan Deniz ile artık samimi sahnelerde yer almak istemediğini iddia edildi.

Özcan Deniz'in İsrail konserine eşlik eden Aslı Enver'den şok karar!

Oyuncu dizinin bitiş tarihi de yaklaştığı için artık öpüşme sahnelerinde yer almak istemediği konuşuluyor.

Özcan Deniz'in İsrail konserine eşlik eden Aslı Enver'den şok karar!

Ancak Enver'in bu zamana kadar bu kararı almayıp şu anda alması akıllara konunun Murat Boz ile ilgili olabileceğini getirdi.

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