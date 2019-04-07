Özcan Deniz'in İsrail konserine eşlik eden Aslı Enver'den şok karar!
Aslı Enver'in İstanbullu Gelin dizisindeki rol arkadaşı Özcan Deniz ile ilgili karar aldığı iddia edildi. Murat Boz ile evlilik yolunda ilerleyen Aslı Enver, uzun bir süredir İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat veriyor. Dizide büyük aşk yaşadığı kocası Faruk Boran rolündeki Özcan Deniz'in İsrail Tel Aviv'deki konserine eşlik eden Aslı Enver'in aldığı karar bakın neymiş!
07.04.2019 11:57
- Son Güncelleme: 07.04.2019 12:11
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