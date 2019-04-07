Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bakın hangi isim sevgiliymiş! Hercai dizisinde şaşırtan aşk hikayesi!

Hercai oyuncularından Oya Unustası'nın eskiden diziden bir isim ile nişanlı olduğunu biliyor muydunuz? Atv'nin reyting rekorlarını altüst eden Hercai dizisinde Miran'ın nikahlı karısı Gönül rolünü canlandıran Oya Unustası ile, yine Hercai'de oynayan bir ismin uzun süren bir ilişkisi vardı. Hatta bu iki isim, ayrılmış olmalarına rağmen aynı tiyatro oyununda birlikte rol aldılar. Kader şimdi de o iki ismi Hercai dizisinde birleştirdi. İşte Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bir dönem birliktelik yaşayan o isim...