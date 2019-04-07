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Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bakın hangi isim sevgiliymiş! Hercai dizisinde şaşırtan aşk hikayesi!

Hercai oyuncularından Oya Unustası'nın eskiden diziden bir isim ile nişanlı olduğunu biliyor muydunuz? Atv'nin reyting rekorlarını altüst eden Hercai dizisinde Miran'ın nikahlı karısı Gönül rolünü canlandıran Oya Unustası ile, yine Hercai'de oynayan bir ismin uzun süren bir ilişkisi vardı. Hatta bu iki isim, ayrılmış olmalarına rağmen aynı tiyatro oyununda birlikte rol aldılar. Kader şimdi de o iki ismi Hercai dizisinde birleştirdi. İşte Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bir dönem birliktelik yaşayan o isim...

07.04.2019 10:32 - Son Güncelleme: 07.04.2019 11:09
Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bakın hangi isim sevgiliymiş! Hercai dizisinde şaşırtan aşk hikayesi!

Hercai oyuncularının eskiden sevgili olduğunu biliyor muydunuz? Atv'nin Cuma akşamları izleyiciye soluksuz anlar yaşatan dizisi Hercai'de Gönül Aslanbey ile Azat Şadoğlu'nun uzun süren bir ilişkisi vardı. hatta çift 2015 yılında başlayan ilişkilerini 2016 yılında nişanlanarak resmiyete bindirdi. Ancak daha sonra ayrıldıklarına dair iddialar ortaya atıldı. Ayrı olmalarına rağmen aynı tiyatro oyununda oynayan Oya Unustası ile Tansu Taşanlar, şimdi de Hercai dizisinde birleşti.

HERCAİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 4. SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bakın hangi isim sevgiliymiş! Hercai dizisinde şaşırtan aşk hikayesi!

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Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bakın hangi isim sevgiliymiş! Hercai dizisinde şaşırtan aşk hikayesi!
Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bakın hangi isim sevgiliymiş! Hercai dizisinde şaşırtan aşk hikayesi!

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Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bakın hangi isim sevgiliymiş! Hercai dizisinde şaşırtan aşk hikayesi!
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