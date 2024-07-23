Özcan Deniz'in İranlı eşi bakın kaç yaşındaymış! 3. kez evlenmişti! 1 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Samar Dadgar meğer...

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, geçtiğimiz Ocak ayında genç modacı Samar Dadgar ile dünya evine girmişti. Kendisinden 24 yaş küçük olan Samar Dadgar ile mutluluğu yakalayan Özcan Deniz, rol aldığı dizinin sezon finalinin ardından eşiyle birlikte tatile çıktı. Sosyal medya hesaplarından peş peşe tatil fotoğrafları paylaşan çift, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Samar Dadgar'ın paylaşımları sonrasında, genç modacının yaşı sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Özcan Deniz'in İranlı eşi Samar Dadgar kaç yaşında? İşte merak edilenler...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Ancak aradığı aşkı genç modacı Samar Dadgar'da buldu
Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük olan Samar Dadgar ile geçtiğimiz ocak ayında dünya evine girdi. Çiftin nikah kareleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve çok konuşulmuştu.
Sezon Finali Sonrası Tatil Keyfi
Kızıl Goncalar dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıkma kararı alan Özcan Deniz, soluğu lüks bir tekne tatilinde aldı. Bu tatilde ona eşi Samar Dadgar, oğlu Kuzey ve yakın arkadaşları İlhan Şen ile Pınar Gülkapan eşlik etti.