Özcan Deniz'in İranlı eşi bakın kaç yaşındaymış! 3. kez evlenmişti! 1 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Samar Dadgar meğer...

1 Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Ancak aradığı aşkı genç modacı Samar Dadgar'da buldu

2 Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük olan Samar Dadgar ile geçtiğimiz ocak ayında dünya evine girdi. Çiftin nikah kareleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve çok konuşulmuştu.