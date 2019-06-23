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Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinin boşanma protokolü ortaya çıktı! Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka...

İstanbullu Gelin dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan ile boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz yıl mart ayında kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan'la nikah masasına oturan Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a vereceği nafaka belli oldu. Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in boşanma nedeninin ise ihanet olduğu iddia edilmişti. İşte detaylar...

23.06.2019 09:51 - Son Güncelleme: 23.06.2019 10:01
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu!

BOŞANMA PROTOKOLÜ ORTAYA ÇIKTI!

Geçtiğimiz yıl Mart ayında kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan'la nikah masasına oturan Özcan Deniz, boşanma kararı aldı. Kuzey adında bir oğulları olan çiftin boşanma protokolü ortaya çıktı. Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Özcan Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini de kendine istedi

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu!

AVUKATINA TALİMAT VERDİ

Eşinden boşanma kararı alan Özcan Deniz, dava için avukatına talimat verdi. Çiftin boşanma davası, çekişmeli olarak görülecek.

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu!

ÖZCAN DENİZ'İN ÖDEYECEĞİ NAFAKA...

Özcan Deniz, anlaşma gereği Feyza Aktan'a iki ev, bir araba ve aylık 50 bin TL nafaka verecek.

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu!

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