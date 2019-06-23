Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinin boşanma protokolü ortaya çıktı! Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka...

İstanbullu Gelin dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan ile boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz yıl mart ayında kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan'la nikah masasına oturan Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a vereceği nafaka belli oldu. Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in boşanma nedeninin ise ihanet olduğu iddia edilmişti. İşte detaylar...

23.06.2019 09:51 - Son Güncelleme: 23.06.2019 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





