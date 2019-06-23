Aleyna Tilki'den ilginç poz: Semtinizin serserisi

Kalçasını sallayarak yaptığı danslarla herkesi şaşırtan Tilki, konserden çekilen anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı:

"Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı,en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum. Ayben çok büyük bir ruh, çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..."