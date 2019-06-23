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Aleyna Tilki'den ilginç poz: Semtinizin serserisi

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir yeni albüm çalışmaları için Amerika'da olan Aleyna Tilki, geride bıraktığımız günlerde İstanbul'a döndü. Tilki, konsere giderken kullandığı minibüsün içerisinde verdiği pozu sosyal medya hesabından "Semtinizin serserisi" notuyla paylaştı.

23.06.2019 09:16 - Son Güncelleme: 24.06.2019 15:44
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı skandal hareketle takipçilerinin tepkisini çeken Tilki, bu kez konsere giderken kullandığı minibüsün içerisinde verdiği poz ile gündeme geldi.

Aleyna Tilki'den ilginç poz: Semtinizin serserisi

"SEMTİNİZİN SERSERİSİ"

Pozunu esprili bir dil ile yayınlayan Aleyna Tilki, paylaşımına "Semtinizin serserisi" notunu düştü. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede 145 binin üzerinde beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aleyna Tilki'den ilginç poz: Semtinizin serserisi

Bir süredir yeni albüm çalışmaları için Amerika'da olan Aleyna Tilki, geride bıraktığımız günlerde İstanbul'a döndü.

Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Tilki, son günlerde sıklıkla seslendirdiği 'Yol Ver' isimli rap şarkısını söyledi. Genç şarkıcı, rap yaptığı anlarda dansı ile de dikkat çekti.

Aleyna Tilki'den ilginç poz: Semtinizin serserisi

Kalçasını sallayarak yaptığı danslarla herkesi şaşırtan Tilki, konserden çekilen anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı:

"Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı,en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum. Ayben çok büyük bir ruh, çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..."

Aleyna Tilki'den ilginç poz: Semtinizin serserisi
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