Aleyna Tilki'den ilginç poz: Semtinizin serserisi
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir yeni albüm çalışmaları için Amerika'da olan Aleyna Tilki, geride bıraktığımız günlerde İstanbul'a döndü. Tilki, konsere giderken kullandığı minibüsün içerisinde verdiği pozu sosyal medya hesabından "Semtinizin serserisi" notuyla paylaştı.
Bir süredir yeni albüm çalışmaları için Amerika'da olan Aleyna Tilki, geride bıraktığımız günlerde İstanbul'a döndü.
Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Tilki, son günlerde sıklıkla seslendirdiği 'Yol Ver' isimli rap şarkısını söyledi. Genç şarkıcı, rap yaptığı anlarda dansı ile de dikkat çekti.
Kalçasını sallayarak yaptığı danslarla herkesi şaşırtan Tilki, konserden çekilen anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı:
"Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı,en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum. Ayben çok büyük bir ruh, çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..."