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Özcan Deniz'in boşanması hakkında Şebnem Schaefer'dan skandal açıklama: Çarpık ilişkileri var

Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile boşanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şebnem Schaefer, katıldığı bir magazin programında 47 yaşındaki Özcan Deniz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, bir dönem sevgili oldukları iddia edilen Özcan Deniz'in boşanması hakkında yaptığı açıklamalarla herkesi şok etti. Schaefer, "Ben Özcan'ın boşanmasına değil, evlenmesine şaşırmıştım" diyerek "Bence baba olacağı için evlendi. Özcan alafranga evlendi, alaturka boşandı." ifadelerine yer verdi. Ancak Schaefer'ın bir cümlesi magazin camiasında bomba etki yarattı.

12.07.2019 17:39 - Son Güncelleme: 12.07.2019 17:59
Özcan Deniz'in boşanması hakkında Şebnem Schaefer'dan skandal açıklama: Çarpık ilişkileri var

Özcan Deniz ile bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Şebnem Schaefer'dan magazin gündeminde bomba etkisi yaratan açıklama! Geçtiğimiz ay 15 aylık eşi Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in boşanma nedeni merak konusu olmuştu. Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanması hakkında bakın neler söyledi...

Özcan Deniz'in boşanması hakkında Şebnem Schaefer'dan skandal açıklama: Çarpık ilişkileri var

Manken Şebnem Schaefer,bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Özcan Deniz'le, "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleriyle başlayan gerginlikleri mahkemede bitmişti. Manken Schaefer, bir kanalda yayınlanan magazin programında Özcan Deniz'le ilgili konuştu.

Özcan Deniz'in boşanması hakkında Şebnem Schaefer'dan skandal açıklama: Çarpık ilişkileri var

"BOŞANMASINA DEĞİL EVLENMESİNE ŞAŞIRMIŞTIM"

Programda ilginç açıklamalar yapan Schaefer, "Ben Özcan'ın boşanmasına değil, evlenmesine şaşırmıştım" diyerek "Bence baba olacağı için evlendi. Özcan alafranga evlendi, alaturka boşandı." ifadelerine yer verdi.

Özcan Deniz'in boşanması hakkında Şebnem Schaefer'dan skandal açıklama: Çarpık ilişkileri var

"ÖZCAN DENİZ'İN ÇARPIK İLİŞKİLERİ VAR"

2006 yılında Özcan Deniz'in "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleriyle kanlı bıçaklı olan ikiliden Schaefer, Deniz hakkında "Çarpık ilişkileri var" iddiasını ortaya atmıştı.

Özcan Deniz'in boşanması hakkında Şebnem Schaefer'dan skandal açıklama: Çarpık ilişkileri var

Özcan Deniz kendinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan ile Mart 2018'de evlenmişti. Düğünden iki ay sonra da oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Ünlü çift 26 Haziran'da tek celsede boşandı.

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