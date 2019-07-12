Özcan Deniz'in boşanması hakkında Şebnem Schaefer'dan skandal açıklama: Çarpık ilişkileri var

Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile boşanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şebnem Schaefer, katıldığı bir magazin programında 47 yaşındaki Özcan Deniz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, bir dönem sevgili oldukları iddia edilen Özcan Deniz'in boşanması hakkında yaptığı açıklamalarla herkesi şok etti. Schaefer, "Ben Özcan'ın boşanmasına değil, evlenmesine şaşırmıştım" diyerek "Bence baba olacağı için evlendi. Özcan alafranga evlendi, alaturka boşandı." ifadelerine yer verdi. Ancak Schaefer'ın bir cümlesi magazin camiasında bomba etki yarattı.

12.07.2019 17:39 - Son Güncelleme: 12.07.2019 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





