Özcan Deniz'in boşanmak istediği Feyza Aktan hakkında şok eden gerçek: Vay be Feyza meğer sen de bildiğimiz...

Özcan Deniz'in 3 yıldır birlikte olduğu Feyza Aktan'dan boşanmak istediği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz Feyza Aktan çiftinin boşanacaklarını öğrenen hayranları bir hayli üzülürken, ortaya çıkan bir gerçekle şok oldular. Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın gerçek ismi herkesi şok etti. Boşanma haberlerinin önüne geçen bu gerçek, sosyal medyada çığ gibi büyüdü. İşte Özcan Deniz'in boşanma davası açtığı Feyza Aktan'ın gerçek ismi...

20.06.2019 17:53 - Son Güncelleme: 20.06.2019 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





