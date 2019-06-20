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Özcan Deniz'in boşanmak istediği Feyza Aktan hakkında şok eden gerçek: Vay be Feyza meğer sen de bildiğimiz...

Özcan Deniz'in 3 yıldır birlikte olduğu Feyza Aktan'dan boşanmak istediği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz Feyza Aktan çiftinin boşanacaklarını öğrenen hayranları bir hayli üzülürken, ortaya çıkan bir gerçekle şok oldular. Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın gerçek ismi herkesi şok etti. Boşanma haberlerinin önüne geçen bu gerçek, sosyal medyada çığ gibi büyüdü. İşte Özcan Deniz'in boşanma davası açtığı Feyza Aktan'ın gerçek ismi...

20.06.2019 17:53 - Son Güncelleme: 20.06.2019 17:53
Özcan Deniz'in boşanmak istediği Feyza Aktan hakkında şok eden gerçek: Vay be Feyza meğer sen de bildiğimiz...

İstanbullu Gelin dizisinin sevilen oyuncusu Özcan Deniz'in boşanmak istediği Feyza Aktan hakkında şok gerçek ortaya çıktı. 27 yaşındaki Feyza Aktan'ın gerçek adı bambaşka çıktı. Bu gerçek, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma haberlerinin önüne geçerek sosyal medyada çığ gibi büyüdü. İşte Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın gerçek adı...

Özcan Deniz'in boşanmak istediği Feyza Aktan hakkında şok eden gerçek: Vay be Feyza meğer sen de bildiğimiz...

ÖZCAN DENİZ İLE BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLEN FEYZA AKTAN'DAN YANIT GELDİ - HABER İÇİN TIKLAYIN!

Özcan Deniz'in boşanmak istediği Feyza Aktan hakkında şok eden gerçek: Vay be Feyza meğer sen de bildiğimiz...

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Müjde Ar hakkında çok bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Bir zamanlar Kemal Sunal ile rol aldığı Kibar Feyzo filmindeki karakteri ile akıllarda 'cilveli güzel' olarak kalan Müjde Ar hakkında çok şaşıracağınız o gerçek...

Özcan Deniz'in boşanmak istediği Feyza Aktan hakkında şok eden gerçek: Vay be Feyza meğer sen de bildiğimiz...

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Özcan Deniz'in boşanmak istediği Feyza Aktan hakkında şok eden gerçek: Vay be Feyza meğer sen de bildiğimiz...

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