Özcan Deniz'in boşanmak istediği Feyza Aktan hakkında şok eden gerçek: Vay be Feyza meğer sen de bildiğimiz...
Özcan Deniz'in 3 yıldır birlikte olduğu Feyza Aktan'dan boşanmak istediği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz Feyza Aktan çiftinin boşanacaklarını öğrenen hayranları bir hayli üzülürken, ortaya çıkan bir gerçekle şok oldular. Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın gerçek ismi herkesi şok etti. Boşanma haberlerinin önüne geçen bu gerçek, sosyal medyada çığ gibi büyüdü. İşte Özcan Deniz'in boşanma davası açtığı Feyza Aktan'ın gerçek ismi...
İstanbullu Gelin dizisinin sevilen oyuncusu Özcan Deniz'in boşanmak istediği Feyza Aktan hakkında şok gerçek ortaya çıktı. 27 yaşındaki Feyza Aktan'ın gerçek adı bambaşka çıktı. Bu gerçek, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma haberlerinin önüne geçerek sosyal medyada çığ gibi büyüdü. İşte Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın gerçek adı...