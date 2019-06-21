Müge Boz müjdeyi verdi: Bir bebeğimiz olacak! Caner Erdeniz ile evlenen Müge Boz kimdir?

Çocukluğu İstanbul'da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındılar. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Modellik de yapan Müge Boz, 7 yaşında baleye başladı ve 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almış, yüzme, tenis, paten, voleybol, yoga, motorsiklet gibi spor dallarıyla ilgilenmiştir.

Norveç'teki Volda kentindeki Hogskulen i Volda adlı okulun bursunu kazanarak oraya girmiştir. Orada reklamcılık ve gazete fotoğrafçılığı üzerine 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri aldı.

2009 yılında Turkcell'in 3G reklamında, 2010 yılında da Arçelik Çamaşır Makinesi, Mavi Jeans, Maximum Müze Kart ve Nescafe 3'ü 1 Arada reklamlarında oynadı. Ayrıca; Zen Pırlanta, Loft ve T-box modellikleri yapmış ve Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda resimleri yayınlanmıştır.

Müge Boz, 2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı, yönetmenliğiniHamdi Alkan'ın yaptığı "Aşk Emek İster" dizisinde; Ekin Türkmen, Furkan Palalı ile başrolü paylaştı. Dizide Atilla Arcan'da oynamıştı.

2013 yılının sonunda Aralık ayında "Bu İşte Bir Yalnızlık Var" adlı sinema filminde Engin Altan Düzyatan, Özgü Namal, Emin Gürsoy, Ümit Erdim,Wilma Elles, İskender Paydaş gibi oyuncularla birlikte oynadı.