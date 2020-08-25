Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'ın paylaşımını görenler üstsüz sandı! Feyza Aktan kaç yaşında?
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak evinin bahçesinden paylaşımda bulunan Feyza Aktan'ın fotoğrafını görenler, genç anneyi üstsüz poz verdi sandı. Nedeni ise Aktan'ın straplez büstiyeri ile kamera karşısına geçmesi. Sosyal medyadan ilk paylaştığı fotoğrafın açısına göre üzerine bir şey giymediği sanılan Aktan'ın bir sonraki fotoğrafında gerçeğin öyle olmadığı fark edildi. Peki, Özcan Deniz'den Kuzey adında bir oğlu bulunan ve sosyal medyada güzelliği ile dikkat çeken Feyza Aktan kaç yaşında?
25.08.2020 14:52
- Son Güncelleme: 25.08.2020 15:11
DİĞER GALERİLER