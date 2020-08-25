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Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'ın paylaşımını görenler üstsüz sandı! Feyza Aktan kaç yaşında?

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak evinin bahçesinden paylaşımda bulunan Feyza Aktan'ın fotoğrafını görenler, genç anneyi üstsüz poz verdi sandı. Nedeni ise Aktan'ın straplez büstiyeri ile kamera karşısına geçmesi. Sosyal medyadan ilk paylaştığı fotoğrafın açısına göre üzerine bir şey giymediği sanılan Aktan'ın bir sonraki fotoğrafında gerçeğin öyle olmadığı fark edildi. Peki, Özcan Deniz'den Kuzey adında bir oğlu bulunan ve sosyal medyada güzelliği ile dikkat çeken Feyza Aktan kaç yaşında?

25.08.2020 14:52 - Son Güncelleme: 25.08.2020 15:11
Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'ın paylaşımını görenler üstsüz sandı! Feyza Aktan kaç yaşında?

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile Mart 2019'da nikah masasına oturmuş, çiftin oğulları Kuzey, geçtiğimiz ise 30 Nisan'da dünyaya gelmişti.

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Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'ın paylaşımını görenler üstsüz sandı! Feyza Aktan kaç yaşında?

Özcan Deniz ile 15 ay evli kalan Feyza Aktan'ın Instagram paylaşımı dikkat çekti.

Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'ın paylaşımını görenler üstsüz sandı! Feyza Aktan kaç yaşında?

Sosyal medya hesabından ilk önce bu fotoğrafı paylaşan Aktan'ı görenler üstsüz sandı ancak bir sonraki fotoğrafta üzerinde straplez bir büstiyer olduğu fark edilince bu kez de genç annenin yaşı merak konusu oldu.

Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'ın paylaşımını görenler üstsüz sandı! Feyza Aktan kaç yaşında?

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Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'ın paylaşımını görenler üstsüz sandı! Feyza Aktan kaç yaşında?

AYŞECAN TATARİ

9 Mart 1989

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