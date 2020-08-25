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Fenerbahçeli Ozan tufan Beşiktaş'a mı transfer oluyor? İşte ilk açıklama | Tranfer haberleri

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın yeni takımı Beşiktaş mı? Bu son dakika transfer haberi spor gündemine bomba gibi düştü. Orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan'a talip olduğu ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin sarı-lacivertli takımdan resmen istediği iddia edilmişti. Konu hakkında ilk açıklama geldi. Ozan Tufan- Fenerbahçe- Beşiktaş üçgeninde neler oluyor? İşte detaylar...

25.08.2020 15:05 - Son Güncelleme: 25.08.2020 15:05
Fenerbahçeli Ozan tufan Beşiktaş'a mı transfer oluyor? İşte ilk açıklama | Tranfer haberleri

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

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Fenerbahçeli Ozan tufan Beşiktaş'a mı transfer oluyor? İşte ilk açıklama | Tranfer haberleri

Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Ozan Tufan'a talip olduğu öne sürülmüştü.

Fenerbahçeli Ozan tufan Beşiktaş'a mı transfer oluyor? İşte ilk açıklama | Tranfer haberleri

Öyle ki Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 25 yaşındaki futbolcuyu resmen Fenerbahçe'den istediği ifade edilmişti.

Fenerbahçeli Ozan tufan Beşiktaş'a mı transfer oluyor? İşte ilk açıklama | Tranfer haberleri

Konuyla ilgili milli yıldız Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Ozan tufan Beşiktaş'a mı transfer oluyor? İşte ilk açıklama | Tranfer haberleri

Milliyet''e konuşan Cenikli yaptığı açıklamalarda; 'Ozan Tufan'a gelen şuan bir teklif yok. Ozan, Fenerbahçe'ye konsantre olmuş durumda.

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