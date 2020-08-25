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Fenerbahçeli Ozan tufan Beşiktaş'a mı transfer oluyor? İşte ilk açıklama | Tranfer haberleri

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın yeni takımı Beşiktaş mı? Bu son dakika transfer haberi spor gündemine bomba gibi düştü. Orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan'a talip olduğu ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin sarı-lacivertli takımdan resmen istediği iddia edilmişti. Konu hakkında ilk açıklama geldi. Ozan Tufan- Fenerbahçe- Beşiktaş üçgeninde neler oluyor? İşte detaylar...

25.08.2020 15:05 - Son Güncelleme: 25.08.2020 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





