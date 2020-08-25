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Serap Paköz makyajsız haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Ablam ne olmuş sana?'

Ünlü sunucu Serap Paköz, makyaj yaparken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Paköz, herkesi şaşırttı. 55 yaşındaki Serap Paköz'ün makyajsız halini görenler tanıyamadı. Takipçilerinden çok sayıda yorum alan Serap Paköz'ün makyajsız hali, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi takipçileri, 'Ablam ne olmuş sana?' şeklinde yorumlarda bulunurken kimileri ise 'Beğenirsin beğenmezsin ama böyle özgüvenli olması süper' dedi. İşte Serap Paköz'ün makyajsız hali...

25.08.2020 14:17 - Son Güncelleme: 25.08.2020 14:19
Serap Paköz makyajsız haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Ablam ne olmuş sana?'

Serap Paköz'ün makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi takipçileri ünlü sunucuyu tanıyamazken kimileri ise doğal halini sosyal medyadan paylaşmasını 'özgüvenli' şeklinde yorumladı. İşte 55 yaşındaki Serap Paköz'ün makyajsız hali başta olmak üzere ünlülerin en doğal halleri...

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Serap Paköz makyajsız haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Ablam ne olmuş sana?'

FAHRİYE EVCEN

Serap Paköz makyajsız haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Ablam ne olmuş sana?'
Serap Paköz makyajsız haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Ablam ne olmuş sana?'
Serap Paköz makyajsız haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Ablam ne olmuş sana?'

SİNEM KOBAL

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