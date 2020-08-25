Serap Paköz makyajsız haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! 'Ablam ne olmuş sana?'

Serap Paköz'ün makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi takipçileri ünlü sunucuyu tanıyamazken kimileri ise doğal halini sosyal medyadan paylaşmasını 'özgüvenli' şeklinde yorumladı. İşte 55 yaşındaki Serap Paköz'ün makyajsız hali başta olmak üzere ünlülerin en doğal halleri...