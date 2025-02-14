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Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? “Fotoğraflarına dikkat edin”

Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Özcan Deniz, 2023'te Samar Dadgar ile evlendi. Son dönemlerde kardeşleriyle yaşadığı sorunlarla gündem olan Deniz, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi. Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ile ortaya atılan bir iddia ağızları açık bıraktı. İddiaya göre; Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 11:42
Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? Fotoğraflarına dikkat edin

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Feyza Aktan'dan Kuzey adında bir oğlu oldu. Aradığı aşkı Samar Dadgar'da bulan Deniz, 2023 yılında bir kez daha nikah masasına oturdu.

Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? Fotoğraflarına dikkat edin

Samar Dadgar ile mutlu evliliklerine devam eden Deniz, son dönemlerde kardeşleriyle yaşadığı problemlerle gündem oldu.

Özcan Deniz'in annesi ve kardeşi Samar Dadgar'a şiddet mi uyguladı?

Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? Fotoğraflarına dikkat edin

Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlar yaşayan Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? Fotoğraflarına dikkat edin

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımlarda artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyledi. Ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? Fotoğraflarına dikkat edin

ŞİDDET İDDİASI!

Deniz, bu kez annesi Kadriye Deniz ile ilgili ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. İddiaya göre; Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladı.

Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? Fotoğraflarına dikkat edin

Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? Fotoğraflarına dikkat edin

Üstündağ, şunları söyledi: "Samar ile ilgili şunu duydum, bana anlatan insanlar. Feyza Hanım'dan olan oğluna Samar çok güzel bakıyormuş. Ancak son zamanlarda Feyza Hanım'a gittiği için çocuk bir dolduruş olmuş Samar Hanım'a karşı.

Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? Fotoğraflarına dikkat edin

Samar da sorun yaşadı zamanında. Özcan Deniz'in annesi ve kız kardeşiyle büyük sorun yaşamıştı.

Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? Fotoğraflarına dikkat edin

"SAMAR'IN FOTOĞRAFLARINA DİKKAT EDİN"

Samar'ın fotoğraflarına dikkat edin, şiş vardır. Bu bana anlatılanlar. Samar Özcan Beyin annesinden ve kız kardeşinden şiddet görmüş"

Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? Fotoğraflarına dikkat edin

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Özcan Deniz ve ailesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.