Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? “Fotoğraflarına dikkat edin”

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Feyza Aktan'dan Kuzey adında bir oğlu oldu. Aradığı aşkı Samar Dadgar'da bulan Deniz, 2023 yılında bir kez daha nikah masasına oturdu.
Samar Dadgar ile mutlu evliliklerine devam eden Deniz, son dönemlerde kardeşleriyle yaşadığı problemlerle gündem oldu.
Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlar yaşayan Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımlarda artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyledi. Ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullandı.
ŞİDDET İDDİASI!
Deniz, bu kez annesi Kadriye Deniz ile ilgili ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. İddiaya göre; Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladı.
Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
Üstündağ, şunları söyledi: "Samar ile ilgili şunu duydum, bana anlatan insanlar. Feyza Hanım'dan olan oğluna Samar çok güzel bakıyormuş. Ancak son zamanlarda Feyza Hanım'a gittiği için çocuk bir dolduruş olmuş Samar Hanım'a karşı.
Samar da sorun yaşadı zamanında. Özcan Deniz'in annesi ve kız kardeşiyle büyük sorun yaşamıştı.
"SAMAR'IN FOTOĞRAFLARINA DİKKAT EDİN"
Samar'ın fotoğraflarına dikkat edin, şiş vardır. Bu bana anlatılanlar. Samar Özcan Beyin annesinden ve kız kardeşinden şiddet görmüş"
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Özcan Deniz ve ailesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.