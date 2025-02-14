Özcan Deniz’in annesi Samar Dadgar’a şiddet mi uyguladı? “Fotoğraflarına dikkat edin”

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Feyza Aktan'dan Kuzey adında bir oğlu oldu. Aradığı aşkı Samar Dadgar'da bulan Deniz, 2023 yılında bir kez daha nikah masasına oturdu.

Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlar yaşayan Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımlarda artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyledi. Ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullandı.