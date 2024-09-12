Özcan Deniz'in ailesi fena karıştı! O sektöre gün doğdu! Ünlü sanatçıya bakın ne teklif ettiler

"Kızıl Goncalar" dizisinde Levent karakterini canlandıran Özcan Deniz kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la mutlu bir evlilik sürdürüyor. Son dönemlerde Deniz'in yaptığı bu evlilikten dolayı ailesi ile çeşitli sıkıntılar yaşadığı ortaya çıktı.Deniz, ilk başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile yollarını ayırdı. Daha sonra ise kız kardeşiyle birbirine girdi. Kavgayı medyadan takip eden emlakçılar, bu krizi fırsata çevirmek için harekete geçti. Sanatçının iki yıl önce ailesiyle birlikte oturmak için aldığı sitedeki evleri kiraya vermek ya da satmak isteyen emlakçıların ünlü ismi sık sık aradığı öğrenildi.