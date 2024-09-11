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Miss Turkey birincisi açıklandı! 2024 Türkiye güzeli bakın kim seçildi!

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Miss Turkey güzellik yarışmasının kazananı belli oldu. 20 güzelin finale kaldığı yarışmada Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen oldu. Peki İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 23:48 Güncelleme Tarihi11 Eylül 2024, 23:48
Miss Turkey birincisi açıklandı! 2024 Türkiye güzeli bakın kim seçildi! 1

MISS TURKEY 2024 BİRİNCİSİ AÇIKLANDI

2024 Türkiye güzeli bakın kim seçildi!

Miss Turkey birincisi açıklandı! 2024 Türkiye güzeli bakın kim seçildi! 2

Miss Turkey 2024 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Üçüncü ise; 8 numara Cemre Üker oldu. Bu yıl Miss Universe yarışmasına katılmayacağımız için ikinci seçilmedi.

Miss Turkey birincisi açıklandı! 2024 Türkiye güzeli bakın kim seçildi! 3

İdil Bilgen'in Türkiye'nin en güzel kızı seçilmesiyle hakkında yapılan araştırmalarda hızlandı. Peki Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında?

İşte yakından tanıyalım...

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