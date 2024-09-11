Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Miss Turkey güzellik yarışmasının kazananı belli oldu. 20 güzelin finale kaldığı yarışmada Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen oldu. Peki İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
MISS TURKEY 2024 BİRİNCİSİ AÇIKLANDI
2024 Türkiye güzeli bakın kim seçildi!
Miss Turkey 2024 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Üçüncü ise; 8 numara Cemre Üker oldu. Bu yıl Miss Universe yarışmasına katılmayacağımız için ikinci seçilmedi.
İdil Bilgen'in Türkiye'nin en güzel kızı seçilmesiyle hakkında yapılan araştırmalarda hızlandı. Peki Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında?
İşte yakından tanıyalım...