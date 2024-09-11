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Miss Turkey 2024 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Üçüncü ise; 8 numara Cemre Üker oldu. Bu yıl Miss Universe yarışmasına katılmayacağımız için ikinci seçilmedi.