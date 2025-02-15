Bülent Şakrak’tan ilişki itirafı! “Tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor” Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmışlardı

Bülent Şakrak aşk hayatıyla ilgili şunları söyledi: "Benim kalbim her zaman dolu. İlişkilerim kısa sürmedi bir tane ilişkim kısa sürdü, ne var ya?

Ben memlekette hoş, klas ve aklı başında kaliteli kadınlarla oluyorum. Gencim ve bekarım, ben iyiyim. Ortada tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor"