SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Bülent Şakrak’tan ilişki itirafı! “Tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor” Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmışlardı

Oğlunun annesi Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oyuncu Esra Akpınar ile aşk yaşadı. Akpınar ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü bir başka oyuncu güzel Burcu Kirman'a kaptıran Şakrak'ın bu ilişkisi de uzun ömürlü olmadı. Son dönemlerde özel hayatıyla sık sık gündem olan Şakrak'tan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 12:40
Bülent Şakrak’tan ilişki itirafı! Tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmışlardı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 2023 yılında Ceyda Düvenci ile 8 senelik evliliğini tek celsede sonlandırarak gündeme gelmişti.

Bülent Şakrak’tan ilişki itirafı! Tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmışlardı

Şakrak, boşanmanın ardından oyuncu Esra Akpınar ile aşkını ilan etmişti. Ancak Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile ilişkisi mutlu sonla bitmedi.

Bülent Şakrak’tan ilişki itirafı! Tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmışlardı

Ünlü oyuncu daha sonra gönlünü başka bir meslektaşına kaptırdı. Şakrak, yeni bir ilişkiye adım atarak Burcu Kirman ile birlikte olduğunu açıkladı.

Bülent Şakrak’tan ilişki itirafı! Tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmışlardı

Bülent Şakrak'ın bu ilişkisi de pek uzun sürmedi ve oyuncu çiftten geçen haftalarda ayrılık haberi geldi.

Bülent Şakrak’tan ilişki itirafı! Tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmışlardı

Son dönemlerde özel hayatıyla sık sık gündem olan Şakrak'tan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bülent Şakrak’tan ilişki itirafı! Tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmışlardı

Bülent Şakrak aşk hayatıyla ilgili şunları söyledi:

"Benim kalbim her zaman dolu. İlişkilerim kısa sürmedi bir tane ilişkim kısa sürdü, ne var ya?

Bülent Şakrak’tan ilişki itirafı! Tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmışlardı

Ben memlekette hoş, klas ve aklı başında kaliteli kadınlarla oluyorum. Gencim ve bekarım, ben iyiyim. Ortada tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor"

Bülent Şakrak’tan ilişki itirafı! Tutunamamış biri yaratılmaya çalışılıyor Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmışlardı

Şakrak'ın bu sözleri, özel hayatıyla ilgili kamuoyunda oluşan olumsuz algıları bir nebze de olsa değiştirmeyi hedeflediği izlenimini verdi.