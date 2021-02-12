Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan hakkında olay yorum! "Yakında her şeyi öğreneceksiniz!"
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerginlik devam ediyor. Eski görümcenin de dahil olduğu 'eski eşler' kavgasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz yıl boşanan ikili arasında velayet davası devam ediyor. Eski eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan 48 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, önceki gece Etiler'de stüdyo çıkışı görüntülendi. Ünlü şarkıcı, stüdyo çıkışında gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı. Deniz, mahkemelik olduğu eski eşi Feyza Aktan'la ilgili olarak ise "Yakında her şeyi öğreneceksiniz" diyerek, evinin yolunu tuttu.
ÖZCAN DENİZ VE ESKİ EŞİ ARASINDA YAŞANANLAR...
Özcan Deniz'in eski eşiyle kavgasına kardeşi de dahil oldu! Sibel Semerci'nin olay açıklamasına Feyza Aktan'dan jet yanıt geldi.15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin kavgasına, ünlü şarkıcının kardeşi Sibel Semerci de katıldı.Semerci, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı...