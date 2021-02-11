Bir Zamanlar Çukurova'da başrol oyuncusuna acı son! O ismin kızını görenler 'aynı annesi' diyor...

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi hem akışı hem de oyuncuları ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren ve diziye acı bir şekilde veda edeceği konuşulan Dermancıoğlu, izleyiciler tarafından mercek altına aldı. Başarılı oyuncuyu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı Refia Dermancıoğlu'nun kendisine benzerliğine şaştı kaldı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

11.02.2021 17:59 - Son Güncelleme: 11.02.2021 18:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





