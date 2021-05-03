RAMAZAN İMSAKİYE
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Özcan Deniz’den bomba gönderme! Annesi Kadriye Özcan’ın doğum gününü kutladı eski eşi Feyza Aktan’ı ise…

Özcan Deniz'den eski eş Feyza Aktan'a gönderme! Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Eski eşi ile velayet davası devam eden Özcan Deniz, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabında annesi Kadriye Özcan'ın doğum gününe özel duygusal bir paylaşımda bulunan Deniz, eski eşine gönderme yapmayı ihmal etmedi. Deniz'in paylaşımının altında kullandığı "Yeni yetme şımarıklar adlarını unuturlar" şeklindeki ifadeler oğlu Kuzey'i kendisine göstermemekle suçladığı Feyza Aktan'a gönderme olarak yorumlandı. İşte detaylar…

03.05.2021 19:32 - Son Güncelleme: 03.05.2021 19:32
Özcan Deniz’den bomba gönderme! Annesi Kadriye Özcan’ın doğum gününü kutladı eski eşi Feyza Aktan’ı ise…

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, sosyal medya hesabında annesi Kadriye Özcan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özcan Deniz’den bomba gönderme! Annesi Kadriye Özcan’ın doğum gününü kutladı eski eşi Feyza Aktan’ı ise…

Annesinin fedakarlıklarından bahseden ünlü şarkıcının "Yeni yetme şımarıklar adlarını unuturlar" şeklindeki sözleri ise eski eşi Feyza Aktan'a gönderme olarak yorumlandı.

Özcan Deniz’den bomba gönderme! Annesi Kadriye Özcan’ın doğum gününü kutladı eski eşi Feyza Aktan’ı ise…

İşte Özcan Deniz'in annesinin doğum günü için kaleme aldığı o yazı: "Sokakta ip atlıyorken 13 yaşında evlendirdiler seni. Babam da sen de çocuktunuz. İkiniz de ne yaşadığınızı, neler olacağını bilmiyordunuz.

Özcan Deniz’den bomba gönderme! Annesi Kadriye Özcan’ın doğum gününü kutladı eski eşi Feyza Aktan’ı ise…

Babam hayatı yakalamak için dışarıya çevirdi yüzünü, Sen ise kucağında 6 çocukla içeride doğunun coğrafyası gibi sert zorluklarla baş başa bırakıldın. Önce Adana'ya, sonra Ankara'ya, sonra da Aydın'a göçlerle bilmediğin hayatlara sürüklenerek geçti gençliğin.

Özcan Deniz’den bomba gönderme! Annesi Kadriye Özcan’ın doğum gününü kutladı eski eşi Feyza Aktan’ı ise…

Okumayı, yazmayı kendin öğrendin ama hayat denen okulda defalarca master yaptın. 6 çocuk, 10 torun büyüttün. Kursağından kesip bize yedirdin. Kimseye minnet etmedin. Tarlalarda, çapalarda, pamuklarda, çalışarak bizlere çorbanı hep pişirdin.