Özcan Deniz’den bomba gönderme! Annesi Kadriye Özcan’ın doğum gününü kutladı eski eşi Feyza Aktan’ı ise…
Özcan Deniz'den eski eş Feyza Aktan'a gönderme! Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Eski eşi ile velayet davası devam eden Özcan Deniz, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabında annesi Kadriye Özcan'ın doğum gününe özel duygusal bir paylaşımda bulunan Deniz, eski eşine gönderme yapmayı ihmal etmedi. Deniz'in paylaşımının altında kullandığı "Yeni yetme şımarıklar adlarını unuturlar" şeklindeki ifadeler oğlu Kuzey'i kendisine göstermemekle suçladığı Feyza Aktan'a gönderme olarak yorumlandı. İşte detaylar…
03.05.2021 19:32
- Son Güncelleme: 03.05.2021 19:32