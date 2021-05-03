Aleyna Tilki'nin annesi öz güven patlaması yaşadı! "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öpen Havva Öztel’den Kardashian itirafı
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel öz güven patlaması yaşadı! Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Öztel son olarak Instagram hesabında soru-cevap etkinliği yaptı ve yine adından söz ettirdi. Havva Öztel, "Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla takipçilerini şaşkına çevirdi. Öte yandan Öztel'in Kardashian itirafı da çok konuşuldu. İşte detaylar…
03.05.2021 19:05
- Son Güncelleme: 03.05.2021 19:07
21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak hakkında merak edilenleri anlattı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Öztel, "Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?" sorusuna cevap verirken "Kendime güveniyorum. Canım ben" diyerek birkaç kez kolunu öptü.
Bu hamlesiyle takipçilerini şaşkına çeviren Öztel, "Sesiniz çok güzel, müzik dünyasına adım atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Müzik dünyası demeyelim de belki çocuklar için bir şey yapabilirim. Sürpriz"
Öztel, "Neden bu yaştan sonra popülerlik arıyorsun?" sorusunu ise "Benim popüler bir kızım var. Dolayısıyla ailesi olarak biz de popüler oluyoruz" şeklinde cevapladı.
Havva Öztel, bir takipçisinin "Yerli Kardashian ailesi gibisini" yorumu üzerine şunları söyledi: "Buna hiç şaşırmadım. Buna yönelik daha önce bir başlık da atılmıştı bizim için. Ben de öyle düşünüyorum. Başarıyı seviyoruz, sanatsal yönlerimiz oldukça geniş. O yüzden olabilir"