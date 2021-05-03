Aleyna Tilki'nin annesi öz güven patlaması yaşadı! "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öpen Havva Öztel’den Kardashian itirafı

Havva Öztel, bir takipçisinin "Yerli Kardashian ailesi gibisini" yorumu üzerine şunları söyledi: "Buna hiç şaşırmadım. Buna yönelik daha önce bir başlık da atılmıştı bizim için. Ben de öyle düşünüyorum. Başarıyı seviyoruz, sanatsal yönlerimiz oldukça geniş. O yüzden olabilir"